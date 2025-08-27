FM AICHI「Menicon Music Contact」 2025年9月パーソナリティは「ME:I」が担当！

株式会社エフエム愛知＜＜ RINONさん（左）と SHIZUKUさん（右）＞＞

FM AICHI（株式会社エフエム愛知｜名古屋 FM80.7MHz／豊橋 FM81.3MHz）では、毎月異なるアーティストがパーソナリティを務めるラジオ番組「Menicon Music Contact」を放送中です。

2025年9月のマンスリーパーソナリティには、今注目のガールズグループ「ME:I」からSHIZUKUさんとRINONさんが登場し、9月3日リリースの1ST ALBUM『WHO I AM』の魅力や制作秘話、夏の想い出など、ここでしか聴けないスペシャルトークをたっぷりお届けします。

◆放送・配信について

以下の方法で番組をお楽しみいただけます

・地上波ラジオ（FM AICHI）でのリアルタイム放送

・radikoのタイムフリー再生（放送から1週間以内に聴取可能）

・radikoプレミアムのエリアフリー再生（全国どこからでも聴取可能）

・radikoポッドキャスト限定のオンデマンド配信コンテンツ

◆ME:I（ミーアイ）プロフィール

日本最大級のサバイバルオーディション番組初のガールズ版「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」で新たに"国民プロデューサー"によって選ばれたガールズグループ。

グループ名には新しい日本の世代を代表するʻ未来のアイドルʼという意味が込められている。

▼オフィシャルサイト：https://me-i.jp/

【 FM AICHI 「Menicon Music Contact」番組概要 】

放送日時：毎週土曜日 12:30～13:00

放送局：FM AICHI（名古屋 FM80.7MHz / 豊橋 FM81.3MHz）

パーソナリティ：月替わりでアーティストが担当

2025年9月担当アーティスト：ME:I

内容：月替わりで話題のアーティストを起用し、彼らの楽曲への想いや制作秘話、リスナーへのメッセージと共に最新曲を紹介するプログラム。

番組公式X：@menicon807 ハッシュタグ：#メニコンミュージックコンタクト