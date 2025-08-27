【広島県竹原】瀬戸内の多島美を“海と陸から”堪能する特別体験。1日1組限定プライベートクルーズ＆竹原周辺サイクリングプラン

バリューマネジメント株式会社

バリューマネジメント株式会社（本社：大阪府大阪市、代表：他力野 淳、以下、当社 ） が展開するグループブランド「VMG HOTELS & UNIQUE VENUES」の分散型ホテル「NIPPONIA HOTEL 竹原 製塩町」（広島県竹原市、以下、当ホテル）に、瀬戸内の魅力を満喫できる2つの通年販売アクティビティプランが登場いたしました。1日1組限定で完全貸切の「プライベートチャータークルーズ」と、電動自転車で気軽に竹原のまちを巡る「竹原・瀬戸内を満喫するレンタサイクル」。宿泊と組み合わせることで、竹原滞在をより特別なものにしていただけます。

【竹原の魅力と企画背景】

かつての迎賓館や洋館、邸宅といった歴史的価値の高い建造物や文化財を再生した、ホテルとユニークべニューのブランド「VMG HOTELS＆ UNIQUE VENUES」。その一つである「NIPPONIA HOTEL 竹原 製塩町」は、重要伝統的建造物群保存地区にも選定される広島県竹原市に今なお残る風情豊かな建造物を、趣はそのままに歴史性を尊重しながら客室棟、フロント棟などに再生して誕生した分散型ホテルです。滞在を通じて竹原のまちを散策することで、今なお息づく竹原独自の文化や暮らしに出会う、そんな旅をご提案しています。

竹原は瀬戸内海のほぼ中央に位置し、大三島・生口島・大崎上島・大久野島・蒲刈諸島まで、大小の島々が近距離で連なる“多島美エリア”としても広く知られています。刻一刻と表情を変える海と空、そこに浮かぶ島影が織りなす風景は、訪れる人を魅了し続けてきました。特に夕暮れ時には、沈む陽が海と島々を茜色に染め上げ、ここでしか味わえない絶景が広がります。そこで、当ホテルでは、この唯一無二の多島美を堪能いただける「プライベートチャータークルーズ」を新たにご用意。尾道や広島などとは一味違った美観を独り占めできる竹原エリアならではの船旅で、ご家族からカップルまで特別な時間を過ごしていただけます。

一方で、竹原の魅力は海だけにとどまりません。歴史的な町並み保存地区や的場海水浴場など、まち全体が“発見の宝庫”です。そこで「竹原・瀬戸内を満喫するレンタサイクル」では、電動自転車で竹原のまちを自由に散策していただけます。宿泊者限定の特典として、通常の日中レンタルでは味わえない“夕暮れ”や“早朝”の時間帯にも利用可能。静かな朝の町並みや、夕焼けに染まる海岸線を独り占めする贅沢な体験が叶います。さらに、地元スタッフが厳選した特別マップをご用意。荷物を気にせず、思い立った時にふらっと出かけて絶景と出会える、そんな自由な旅をお楽しみください。

▍プラン概要「クルージング」

商品名：プライベートチャータークルーズ

販売開始日：2025年8月1日（金）～9月30日（火）

販売価格：49,823円（税・サービス料込）／1グループ

提供場所：NIPPONIA HOTEL 竹原 製塩町（広島県竹原市中央３丁目１６－３３）

予約・詳細はこちら：https://www.nipponia-takehara.com/activities/charter-cruiser/

クルージングイメージ

【プランの特徴】

★ 1日1組限定、完全貸切で贅沢なひととき

★ 希望に合わせてコースをカスタマイズ。大久野島（うさぎ島）ルートなども選択可能（調整中）

★ 夕景に包まれる唯一無二の船上体験

竹原エリアは瀬戸内でも随一の「多島美」が望めるスポット。穏やかな海に囲まれた環境だからこそ、小さなお子様連れでも安心して乗船できます。サンセットに合わせた出航で、沈む夕日を海上からゆっくりと堪能。ご夕食は船上またはホテルダイニングから選択可能です。記念撮影用に、ドローン撮影の手配もオプションでご相談いただけます。

【ご利用イメージ】

ファミリー旅行：子どもも喜ぶ「うさぎ島」を眺めながら、船上で夕食を楽しみ、帰ればお部屋でゆったり。

記念日・プロポーズ：波音と風に包まれる海上での告白や記念撮影、クルーズ後はフルコースディナーで締めくくり。

▍プラン概要「サイクリング」

商品名：宿泊者限定｜竹原・瀬戸内を満喫するレンタサイクル

販売開始日：2025年8月23日（土）～通年販売

販売価格：2,800円（税込）／名

提供場所：NIPPONIA HOTEL 竹原 製塩町

（広島県竹原市中央３丁目１６－３３）

予約・詳細はこちら：https://www.nipponia-takehara.com/activities/rental_cycle/

サイクリングイメージ

【プランの特徴】

★ チェックインからチェックアウトまで電動自転車を利用可能

★ VMGコンシェルジュおすすめのローカルルートMAP付き

★ 瀬戸内らしい景観や町並み保存地区を、自分たちだけの時間で楽しめる

通常のレンタサイクルは日中利用に限られますが、本プラン経由の宿泊者は特別に夕暮れや早朝の時間帯にもご利用いただけます。地元を熟知したスタッフが作成する特別MAPには、海辺やまち並み保存地区、休憩に最適なスポットも掲載。気軽に出かけて、ふらっと絶景に出会える自由な旅をお届けします。

【ご利用イメージ】

夕暮れサイクリング：的場海水浴場で瀬戸内の夕日を独り占め。宿泊者特典だからこそ叶う特別な時間。

早朝サイクリング：まだ人通りのない保存地区のまち並みを独り占めできる贅沢な体験。爽やかな運動で朝の食事も格別に。

▍NIPPONIA HOTEL 竹原 製塩町

江戸時代より日本有数の製塩地として栄え、当時の面影を色濃く残す建物が並び、国の伝統的建造物群保存地区にも選定される広島県竹原市。NIPPONIA HOTEL 竹原 製塩町は、竹原の価値ある歴史的建造物を、地域の職人たちの手で再生した分散型ホテルです。元銀行・元料亭など建物それぞれの歴史背景を尊重しながら、快適にお過ごしいただけるように再生。この場に息づく歴史・文化に思いを馳せながら、今も大切に紡がれている塩、日本酒、瀬戸内の幸を存分にお楽しみください。公式サイト：https://www.nipponia-takehara.com/

▍VMG HOTELS & UNIQUE VENUESについて

VMG HOTELS & UNIQUE VENUESは、日本全国に24施設展開するホテル・宿泊施設のブランドで、歴史的建造物や文化的に価値のある場所を活用した宿泊体験を提供することを特徴としています。VMGは、文化財級の建物や地域資源を再生・活用し、現代のニーズに合った宿泊施設として運営することで、顧客に特別な体験を提供しています。施設は、宿泊だけでなく、結婚式やイベント、MICEなどのユニークな場所としても利用されており、伝統的な日本文化やその地域の魅力を存分に感じられる環境が整えられています。VMGの施設は、施設ごとにその土地の歴史や文化を反映した体験をできることが魅力です。

ブランド公式サイト：https://vmg.co.jp

▍会社概要

会 社 名：バリューマネジメント株式会社 URL：https://www.vmc.co.jp/

設 立：2023年8月1日

代 表：代表取締役 他力野 淳

所 在 地：大阪府大阪市北区大深町４－２０ グランフロント大阪タワーA 17階

事業内容：歴史的資源を活用した飲食店・ウエディング事業など