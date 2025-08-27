「リトルチャンピオン」など7作品を9月特集放送！「令和によみがえる。懐かしのちょいレア劇場」CS衛星劇場

松竹ブロードキャスティング株式会社「リトルチャンピオン」(C)松竹株式会社／三協映画株式会社

CS放送「衛星劇場」では、「令和によみがえる。懐かしのちょいレア劇場」と題して、見る機会が少ない映画を特集中です。

9月は、1980年に放送された米国ドラマ「将軍SHOGUN」に出演しアメリカでも人気女優となった島田陽子主演の「リトルチャンピオン」を放送。ボストン・マラソンで優勝したゴーマン美智子の自伝を映画化した本作。ゴーマン美智子が小中学生時代を過ごした南会津町では「ゴーマン杯 南会津町ふるさと健康マラソン」が行われており、今年も10月19日(日)に開催予定。マラソン大会が近づく今、偉大なランナーの功績をたどる本映画をお楽しみください。この他、中国の古典を映画化した「金瓶梅」など6作品も放送します。ぜひご覧ください！

リトルチャンピオン

「リトルチャンピオン」(C)松竹株式会社／三協映画株式会社

[放送日] 9月9日(火)午後7:00～他

1981年

[監督]グェン・アーナー

[脚本]リチャード・マーティニ

[原作]ゴーマン美智子

[出演]島田陽子、クリス・ミッチャム、アンディ・ロマーノ、ドナルド・モファット、杉葉子

多くの苦難を乗り越えボストン・マラソンで優勝したゴーマン美智子の半生を綴った自伝を映画化。製作総指揮はスポーツ漫画の原作などでも知られる梶原一騎。

ロサンゼルスの港に着いた船から、通称ミキことミチコ・スワ（島田）が降り立った。日本の基地で知り合った夫婦を頼って渡米したものの、誤解から家を追い出されてしまう。職探しを始めたミキは、ビーチでたまたまジョギング中のマイク（ミッチャム）と知り合う。彼の誘いでジョギングを始めたミキは、次第にランナーとしての才能を開花させていく。

「月光の囁き」(C)日活月光の囁き

[放送日] 9月5日(金)午前8:30～

1999年

[監督・脚本]塩田明彦

[原作]喜国雅彦

[出演]水橋研二、つぐみ、草野康太、関野吉記

「金瓶梅」(C)1968松竹株式会社金瓶梅

[放送日] 9月11日(木)深夜1:45～ ※R15

1968年

[監督]若松孝二

[脚本]大和屋竺

[出演]真山知子、若松和子、宝みつ子、桜井啓子、高島史旭、伊丹十三

「精霊のささやき」(C)キネマ旬報社／渡辺プロダクション精霊のささやき

[放送日] 9月12日(金)午前8:30～

1987年

[監督・脚本]植岡喜晴

[脚本]岡村香織

[出演]つみきみほ、范文雀、植木等、加藤治子、谷啓、斉藤洋介、かの香織、加藤賢崇 他

「ガラスの脳」(C)2000 日活・毎日放送ガラスの脳

[放送日] 9月12日(金)午前10:10～

1999年

[監督]中田秀夫

[原作]手塚治虫

[脚本]小中千昭

[出演]小原裕貴、後藤理沙、榎木孝明、林知花

「少林寺拳法 ムサシ香港に現わる」(C)1976松竹株式会社少林寺拳法 ムサシ香港に現わる

[放送日] 9月26日(金)午前8:30～

1976年

[監督・脚本]南部英夫

[脚本]猪又憲吾、長尾啓司

[出演]風間健、五十嵐淳子、イ・ヨー、モウ・シュー、ヒョウ・タケシ 他

「SO WHAT」(C)大友克洋/SoftgarageSO WHAT

[放送日] 9月26日(金)午前10:05～

1988年

[監督・脚本]山川直人

[原作]大友克洋

[脚本]平野靖士、水谷俊之

[出演]南渕一輝、東幹久、室井滋、安原麗子、川岸晋也、矢野泰二、竹中直人 他

★「リトルチャンピオン」詳細はこちら

https://www.eigeki.com/series/S78953

★「令和によみがえる。懐かしのちょいレア劇場」予告動画はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=jztqPYr0ZIg

★CS衛星劇場ご視聴はこちらから

https://www.eigeki.com/page/howto

★ご視聴に関するお問い合わせはこちら

衛星劇場カスタマーセンター：

0570-001-444

※受付時間10:00～20:00(年中無休)

IP電話のお客様は 03-6741-7535