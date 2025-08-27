「MARK IS 葛飾かなまち」グランドオープン！地域密着型の商業施設にORIHICAが出店！

株式会社AOKI

株式会社AOKI（代表取締役社長：青木彰宏）が展開する『ORIHICA』は、2025年9月3日(水)に東京都葛飾区にグランドオープンする「MARK IS 葛飾かなまち」の2階に、「ORIHICA MARK IS 葛飾かなまち店」を出店いたします。葛飾区では「アリオ亀有店」に続き2店舗目となり、重点出店地域である関東圏のドミナント強化により、ORIHICAのさらなるマーケットシェアとブランド認知の拡大を図ってまいります。

■地域に根差し多様なライフスタイルを彩る商業施設で、幅広い層の認知獲得を目指す

この度、ORIHICAが出店させていただく「MARK IS 葛飾かなまち」のコンセプトは「金町プロムナードマーケット」です。地域住民や金町駅利用者を中心とした幅広い世代の方々が、通りすがりの発見や毎日の買い物にぬくもりを感じられる、地元に愛着を育てる“地商地消”施設を目指し、グランドオープンいたします。子育て世代からシニア世代まで、さまざまな世代の 多様なライフスタイルを豊かに彩る約50店舗が出店し、ファッションや生活雑貨、生鮮食品やスイーツといった食料品など、バラエティに富んだ店舗が揃います。ご来館されるお客様層がORIHICAの中心顧客層とマッチすることに加え、地域に根付いたリピーター獲得も期待できるため、今回の新規出店に至りました。

本店舗では、「オリヒカブルー」 を基調とした優しいカラースキームと什器や壁面に曲線デザインを採用。堅いスーツショップのイメージを刷新し、幅広い年代のお客様に親しみやすい空間を演出します。また、オンラインショップ上で取り置き予約や購入後の店舗での受け取り、店舗でウェブオーダー後ご自宅へお届けする「イージーウェブショップ」サービスもご利用いただけます。本システムにより、限られた店舗面積でも商品陳列スペースを十分に確保。オープン特別セールも開催し、お客様により多くの商品をご覧いただける環境を整えております。

ORIHICAは今後も200 店舗達成へ向け積極的な出店を行い、マーケットシェアとブランド認知の拡大に注力してまいります。

【店舗情報】

店舗名： ORIHICA MARK IS 葛飾かなまち店

住所： 東京都葛飾区東金町1丁目10-1

MARK IS 葛飾かなまち 2階

電話番号：03-5876-9958

店舗面積：約54坪

営業時間：10:00～21:00

