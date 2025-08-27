公益社団法人びわこビジターズビューローおよび滋賀県は、現在開催中の「Wでいこうぜ♪滋賀・びわ湖」キャンペーンにおいて、オリジナルグッズ付き旅行商品や滋賀県の特産品（近江牛・うなぎ・漬物・近江米）が当たるデジタルスクラッチなどを実施しています。

さらに9月からは、新たな企画として、「わたSHIGA輝く国スポ・障スポ」の開催にあわせて、選手や大会関係者、来場者が対象店舗で特典を受けられる「国スポ・障スポ応援！満腹フェア」と、現地体験プランの販売を実施します。

来県される選手、大会関係者、来場者の皆様に、ご当地グルメや滋賀の観光もご堪能いただきながら、本キャンペーンを通して素晴らしい大会になるよう盛り上げてまいります。









【キャンペーン概要】

1．国スポ・障スポ応援！満腹フェア

対象店舗で「国スポ・障スポ観戦ガイドブック（電子版を含む）」の表紙を提示すると、各店舗に応じた特典が受けられます。

○キャンペーン期間

9月1日(月)～10月31日(金)

○特典内容のイメージ

・ごはん、おかず大盛り無料

・ワンドリンクサービス

・飲食代金割引

<例＞





※参加店舗と特典内容の詳細はキャンペーンサイトでご確認ください。

２．競技後は滋賀を満喫！現地体験プラン

自然豊かな湖岸を巡るレンタサイクルや、非日常を満喫できる湖上クルーズなど、滋賀の魅力を体感できるプランに、オリジナルグッズが付いています。

◇国スポ向け商品

発売期間：8月27日(水)～10月30日(木)

出発日： 9月1日(月)～10月31日(金)

◇障スポ向け商品

発売期間：8月27日(水)～10月30日(木)

出発日：10月20日(月)～10月31日(金)





〈オリジナルアクリルスタンド〉

３．現在実施中の「Wでいこうぜ♪滋賀・びわ湖」キャンペーン（参考）

（1）ツアー商品

【関西で遊んで滋賀に泊まる！】東海道新幹線と宿泊がセットになったプラン。

・発着駅：東海道新幹線の東京・品川・新横浜・小田原・熱海・三島・新富士・静岡・掛川・浜松・豊橋・

三河安城・名古屋・岐阜羽島駅

・関西での着駅は、新大阪・京都・米原駅から選べます。

・現地体験コンテンツとの組み合わせも可能。

・「環境こだわり栽培」で安心・安全のお米、近江米「みずかがみ」一合付き。

●発売期間：6月23日(月)～10月30日(木)

●出発日：6月24日(火)～10月31日(金)

〈近江米「みずかがみ」一合〉

【体験プランのみをご希望の方はこちら！】びわ湖を楽しむ現地体験プラン

クルーズ船やびわ湖を一望できる比叡山坂本ケーブルなど、びわ湖を満喫できる体験プランに、オリジナルグッズが付いています。

●発売期間：6月23日(月)～10月13日(月)

●出発日：6月24日(火)～10月13日(月)

〈アクリルスタンド、クリアファイル〉

（2）エキスポ・コクスポ・ショウスポWチャンススクラッチ

県内各所に掲示してある二次元コード読み込むと、抽選で滋賀県の特産品が当たるデジタルスクラッチキャンペーン

●当選本数：

A賞「近江牛選べるギフト券」5名様

B賞「うなぎ蒲焼 2本入木箱詰」5名様

C賞「近江つけもの 詰合せ」25名様









更に！抽選で外れても、滋賀県観光の思い出を、指定ハッシュタグをつけてXに投稿するとWチャンス賞に参加が可能。

●実施期間：6月30日(月)～10月31日(金)

●参加方法：びわこビジターズビューローのX公式アカウント（@siga_biwako）をフォローの上、デジタルスクラッチのハズレ画面より遷移したX投稿画面から、指定ハッシュタグを付けて滋賀県観光の思い出を投稿。

●当選本数：Wチャンス賞：「近江米」5名様





■キャンペーンURL

https://goshiga.biwako-visitors.jp/wdeikouze/

※賞品等画像はすべてイメージです。変更になる場合があります。