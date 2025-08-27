湘南・三浦半島の海と空を独り占め。THE HOUSE 諸磯 & 小網代にて秋冬平日限定「日帰りプライベートサウナ＆ヴィラリトリートプラン」提供開始

株式会社 THE HOUSE

株式会社THE HOUSE（本社：神奈川県三浦郡葉山町）は、湘南・三浦半島に展開するプライベートヴィラ「THE HOUSE 諸磯 secret beach」および「THE HOUSE 小網代 marina suite」にて、秋冬の平日限定で味わえる特別な日帰りリトリートプランを提供開始いたしました。

海と富士山を一望する絶景、自然と一体になるサウナ、静けさに包まれるプライベート空間。

宿泊ではなく“日中のひととき”にこそ味わえる、心と体を解きほぐす「感性のデトックス時間」をご提案します。

THE HOUSE 小網代 marina suiteのRooftop Lounge （プライベート空間が二つあります）

■ プラン概要

＜THE HOUSE 諸磯 secret beach＞

まるで離島に来たかのような秘境のロケーション。

透明度の高い海と富士山を望む貸切ヴィラで過ごす、心と自然が響き合う時間。

名称：「海辺の絶景貸切サウナ＆ヴィラリトリートプラン」

利用時間：11:00～18:00（7時間：冬は日没時間まで）

料金：44,000円（税込）／4名様まで（追加：大人5,500円、小学生未満2,500円、最大合計8名）

体験できること：

海と空を一望する完全貸切ヴィラ

ロウリュ対応の絶景サウナ＆屋外水風呂

ハーブビューバスで深いリラックス

昼寝や読書に最適なベッドスペース

目の前の海辺で自由なひととき（釣りや散策も可）

オプション：

BBQコンロ利用：11,000円／1組

BBQ食材ケータリング：6,600円／1名（THE HOUSE FARM直送）

施設詳細：https://thehousehayama.com/moroiso/

＜THE HOUSE 小網代 marina suite＞

屋上に広がるRooftop Loungeから江の島まで見渡せる眺望。

空と海が溶け合う景色の中で、サウナとビューバスに身をゆだねる贅沢なリトリート。

名称：「日帰りルーフトップサウナ付きリトリートプラン」

Rooftop Lounge view bathRooftop Lounge BBQ space

Rooftop Lounge saunaRooftop Lounge entrance



利用時間：12:00～19:00（7時間）

料金：

Bed and Bath room（2名用）32,000円（税込）

（追加：お一人5,500円、小学生未満2500円、最大合計4名まで）

Shower Living Suite（4名用）48,000円（税込）

（追加：お一人5,500円、小学生未満2500円、最大合計6名まで）

体験できること：

Rooftop Lounge（絶景サウナ＆ビューバス付き）を完全貸切

客室内設備（ベッド・風呂・シャワー・冷蔵庫・空調完備）

タオル・アメニティ一式

江ノ島まで見渡せる小網代湾

夕景に染まる海を眺めながらのひととき

オプション：

BBQコンロ利用：5,500円／1組

BBQ食材ケータリング：6,600円／1名（THE HOUSE FARM直送）

バスローブレンタル：1,200円／着

施設詳細：https://thehousehayama.com/koajiro/

当施設は3組限定の宿泊施設となります。

Shower Living Suite（アウトドアリビングからベッドルーム）Shower Living Suite（アウトドアリビング：現在は窓ガラスがあります）Bed and Bath Room（ベッドルーム）Bed and Bath Room （ジャグジー）

■ ご予約方法

両プラン共通で、メール（info@thehousehayama.com）にて事前予約をお願いいたします。

メールをいただき、前日の状況を確認した上で、確約のご連絡をさせていただきます。

空室状況は公式サイトのそれぞれの施設予約ページでもご確認いただけます。

※お支払いは事前クレジットカード決済のみ／セルフチェックイン形式

■ 施設アクセス

THE HOUSE 諸磯 secret beach（神奈川県三浦市三崎町諸磯）

THE HOUSE 小網代 marina suite（神奈川県三浦市三崎町小網代）

どちらも逗子ICより車で約25分。湘南・三浦の海と空に抱かれる、

静けさあふれるプライベートリトリート空間です。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社THE HOUSE 広報担当：小林

Email：info@thehousehayama.com

公式サイト：https://thehousehayama.com/