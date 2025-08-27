【NYA-】京都高島屋S.C.［T8］にてPOP UP STORE を開催＜9月1日（月）～9月30日（火）まで＞

株式会社エイ・ネット

NYA-としては、関西エリアでは約半年ぶりとなるPOP UP STORE。

NYA-の秋の新作やキャッチーな小物、ベーシックアイテムに加えて、双子の刺繍アーティストKENDAIとのコラボレーションアイテムがラインナップ。

KENDAIとのコラボレーションアイテムは、全国発売に先駆けての先行展開となります。

関西エリアにお住まいのお客様に、実際にお手に取ってご覧いただける貴重な機会となります。店頭にてお待ちしております。

この機会に京都高島屋S.C.［T8］2階、NYA- POP UP STOREにお越しくださいませ。

このPOP UP STOREのために制作されたリール動画も公式インスタグラムにて公開中。

https://www.instagram.com/reel/DNpDLdvz6aC/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=c2E1NjQ4OGFyNzdq(https://www.instagram.com/reel/DNpDLdvz6aC/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=c2E1NjQ4OGFyNzdq)

京都高島屋S.C.［T8］2F POP UP-2N

期間: 9月1日(月)～30日(火)

住所:〒600-8002 京都市下京区四条通寺町東入2丁目御旅町35



NOVELTY INFORMATION

\33,000（税込み）以上お買い上げのお客様にベージュのオリジナルトートを差し上げます。\16,500（税込み）以上お買い上げのお客様に、レコードモチーフのラバーキーホルダーを差し上げます。

NYA-/A-net Inc.

Be unique, be polite.

ユニークで在れ、上質で在れ。

品の良い違和感と存在感で、世の中にちょっかいを。

あなたに余白を。

周りに余韻を。

毎日に余裕を。

チャームある服で、

唯一無二の今をワクワクする方へ。



Official instagram https://www.instagram.com/nya__official/

ONLINE STORE https://www.hmr.jp/shop/r/NY