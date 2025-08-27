株式会社メディホス　静岡県静岡市に医療特化型高齢者住宅(俗称)オープン　看護師・介護士24時間365日連携で専門的な医療支援の提供へ

株式会社メディホス

東京、神奈川、静岡、山梨にて施設事業、訪問看護事業、訪問介護事業を展開している株式会社メディホスは、この度、2025年8月27日(水)より静岡県静岡市にホスピス医療支援住宅（俗称）「メディホス静岡由比」を開設いたします。

メディホス静岡由比 全景

現在、日本は超高齢社会となっており、難病や末期がん療養者の増加が顕著となっています。2023年の時点で、難病療養者は約90万人（※1）、末期がん療養者は年間約37万人（※2）に達しています。地域により療養者が適切な医療と介護を受けることが難しく、在宅療養の負担も大きくなる中、特に終末期ケアや専門的な医療支援が求められる場面が増えています。また、施設に入所できる場合も、今まで楽しみにしていたレクリエーションが制限されるなど、療養者の生活の質(QOL)が低下する問題もあり、施設入所へ踏み切れない原因の一つとなっています。

メディホス静岡由比 岩月施設長

社会背景を踏まえ、「メディホス静岡由比」では、関係機関と連携し、専門的な医療ケアと充実した介護サービスを提供すると共に、お一人お一人に寄り添ったケアを実現し、療養者とご家族のQOL向上に力を入れております。

難病や末期がん療養者が施設入所において直面する最大の課題は、適切な医療・介護の確保と、QOLの確保です。メディホスでは、「住み慣れた場所で自分らしい生活を最期まで続けられるように」という想いのもと、療養者のご要望を日々の活動に反映するなど、それぞれの想いに寄り添う支援に取り組んでまいりました。

この度「メディホス静岡由比」では弊社他施設同様に、24時間連携での専門医療ケアや介護サービスを必要に応じて提供すると共に、日々の何気ない言葉や様子からご利用者様の「～したい」を積極的に叶えられるように努めてまいります。それにより、ご家族の心理的・肉体的負担が軽減できればと考えています。今後も地域密着型のサービス提供を続け、患者一人ひとりが豊かで充実した生活を送れるよう、社員一同、誠心誠意努力してまいります。

メディホス静岡由比 エントランスメディホス静岡由比 居室メディホス静岡由比 食堂メディホス静岡由比 相談室

～ オープン施設詳細 ～

◆ 名 称： ホスピス医療支援住宅（俗称）「メディホス静岡由比」（全18室・住宅型有料老人ホーム）

◆ 所在地： 静岡県静岡市清水区由比427-14

◆ ＴＥＬ： 0546-25-6941

◆ 開設日： 2025年8月27日(木)

◆ 内 容： 指定難病・終末期ケアを中心とした高齢者向け住宅

◆ ＵＲＬ： https://medihos-yui.jp/

※1 出典：難病情報センター指定難病受給者証保持者数R4年度末統計（https://www.nanbyou.or.jp/entry/5354）

※2 出典：がん情報サービス 最新がん統計より（https://ganjoho.jp/reg_stat/statistics/stat/summary.html）

