不二貿易「第100回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2025」に出展。

家具およびインテリア雑貨の卸売を行う不二貿易株式会社（本社：福岡県北九州市、代表取締役：田坂 良祐）は2025年9月3日(水)～5(金)に東京ビッグサイトで開催される「第100回東京インターナショナル・ギフト・ショー秋2025」に出展いたします。

当社は今回のギフトショーのテーマ「平和と愛の贈り物」に沿って、家族や大切な人との時間をより豊かにするインテリア・収納アイテムを中心に展示いたします。

イベント概要

開催期間：2025年9月3日(水)～5日(金)

時間：10:00～18:00（最終日は17:00まで）

場所：東京ビッグサイト（東・南・西展示棟）

不二貿易ブース：西２-T１３-１９

出展商品：コレクションケース・時計・吸音ウォールパネル・収納商品 等

※一般公開はしておりませんのでご注意ください。

出展商品 （※一部商品のご紹介）

コレクションケース

面合わせ仕様で買い足しが可能なガラス製コレクションケースをはじめ、カプセルトイや小さなフィギュアを美しく飾れるプラスチック製タイプ、自由に高さ調整ができる可動棚タイプの最新商品まで、多彩なラインアップをご紹介します。用途や飾り方に合わせて選べる不二貿易のコレクションケースを、ぜひ会場でご覧ください。

【定番シリーズ】買い足し・面合わせデザインなど【クレール】曲木仕様・ナチュラルデザイン【TORシリーズ】スリム幅・可動棚タイプ【hinaシリーズ】ミニフィギュア用・ひな壇タイプ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=qyBjreilaCc ]



【不二貿易(Fujiboeki)】ガラスコレクションケース(GLASS COLLECTION CASE) プロモーションCG動画