VR本部を新設「俺の生きる道 やきそば本舗」の全国展開へ

ホリイフードサービス株式会社

ホリイフードサービス株式会社（本社：茨城県水戸市、代表取締役社長：藤田明久、以下「当社」）は、2025年8月27日、親会社である株式会社シティクリエイションホールディングスのグループ企業である株式会社DEITA（本社：東京都板橋区、代表取締役：高鍬仁一、以下「DEITA社」）と業務提携契約を締結いたしました。

■提携の目的と新組織「VR本部」設立

本提携に伴い、当社は新組織「VR本部」を社内に設置し、当社飲食ブランド「俺の生きる道 やきそば本舗」の全国展開を本格化いたします。

DEITA社は全国規模で4,000店舗以上のバーチャルレストラン（VR）導入実績を誇り、営業力・マーケティング力ともに業界トップクラスです。当社は長年培った店舗運営ノウハウとブランド開発力を有しており、両社の強みを掛け合わせることで、短期間かつ持続的な事業拡大を実現できると判断しております。

■市場背景

外食産業は近年、急速に変化しています。短期間で事業を立ち上げられるVRモデルは、新規事業の選択肢として注目を集めています。

特に既存店舗の空き時間や設備を活用し、追加の固定費負担を抑えて新たな収益源を創出できるVR業態は、中小飲食店や個人事業主を中心に需要が拡大しています。

■提携企業の情報

株式会社DEITA（本社：東京都板橋区、代表取締役社長：高鍬 仁一）は、創業以来培ってきた豊富なノウハウと高い営業力を強みに、多領域のBPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）およびソリューションサービスを提供する企業です。

営業支援からマーケティング、店舗運営サポートまで幅広く手掛け、クライアントの課題解決と業績向上を実現しています。特に、飲食業界においてはコンサルティングや運営支援サービスを通じて、数多くの店舗の売上拡大とブランド価値向上に寄与してきた企業となります。

■会社概要

会社名(商号): ホリイフードサービス 株式会社

英文社名: Ｈｏｒｉｉｆｏｏｄｓｅｒｖｉｃｅ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．

代表者: 代表取締役社長 藤田 明久

所在地: 〒310-0803 茨城県水戸市城南３丁目１０－１７ カーニープレイス水戸 4階

事業内容: 飲食店のチェーン展開・運営

URL: https://www.horiifood.co.jp/