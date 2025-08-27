TOYOUTHS、Amazon限定セール開催｜全商品最大50％OFF

Shenzhen Xianyang Innovations Technology Co.,Ltd




今回のセールでは、Apple Watchユーザーに人気の定番バンドから個性派デザインまで、多彩なラインナップを最大50％OFFで提供。季節のコーディネートに合わせやすいカラーや素材を取り揃えています。


Apple Watchをより自分らしく楽しむチャンスをお見逃しなく。


【キャンペーン概要】

■開催期間：2025年8月29日（金）～9月11日（木）
■対象ブランド：TOYOUTHS（トユース）
■会場：Amazon TOYOUTHS公式ストア(https://amzn.to/4mrJIOd)
■割引内容：全商品対象・最大50％OFF


この夏、お気に入りのApple Watchをもっと自分らしく。
お得に手に入るこの機会をぜひお見逃しなく！


▼セール会場はこちら


https://amzn.to/4mrJIOd






【注目商品一例】



-25% 【セール特価(税込)：1,948円】 全13色(https://amzn.to/468AZuG)





-25% 【セール特価(税込)：1,948円】 全13色(https://amzn.to/4n1YyLh)




-25% 【セール特価(税込)：1,935円】 全8色(https://amzn.to/4mxhmlR)




-25% 【セール特価(税込)：1,946円】 全7色(https://amzn.to/4lLxjDK)




-31% 【セール特価(税込)：2,552円】 全5色(https://amzn.to/45CC6CX)




-25% 【セール特価(税込)：1,948円】 全13色(https://amzn.to/3UNCsjL)




-25% 【セール特価(税込)：1,949円】 全10色(https://amzn.to/4mLIVrC)




-25% 【セール特価(税込)：1,949円】 全8色(https://amzn.to/4mzNGEG)




-36.5% 【3枚入り セール特価(税込)：1,390円】 全7色(https://amzn.to/3JyL1wu)




-25% 【セール特価(税込)：1,949円】 全5色(https://amzn.to/4mIJ2Ve)




-25% マグネット(磁石) 式 【セール特価(税込)：1,574円】 全6色(https://amzn.to/4n6tKJG)




-25% 【セール特価(税込)：2,249円】 全6色(https://amzn.to/3JRR1QV)



その他にもまだまだお得な製品がたくさん！この機会にぜひお買い求めください。


【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】


※本製品はサンプル提供可能です。


レビュー取材やプレゼントパブリシティなど用途と必要個数をご連絡ください。


株式会社TOYOUTHS 広報担当：MOMOKO


メールアドレス：watchbandgifts@gmail.com