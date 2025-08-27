2025年8月30日（土）“GRAPHT CUP 2025”大阪オフライン予選をeスタジアムなんば本店にて開催

eスタジアム株式会社

南海電鉄グループ ｅスタジアム株式会社（代表取締役：松本 保幸・池田 浩士、以下「当社」）は、 eスポーツを通じた社会課題の解決を行うことで地方創生に寄与するべく、eスポーツイベントの企画運営事業、施設運営事業に取り組み、eスポーツのある新たなライフスタイルの形を提案しています。

そしてこのたび、「GRAPHT CUP2025」大阪予選を、当社が運営するeスポーツ施設「eスタジアムなんば本店」にて開催することが決定いたしましたのでお知らせします。

「GRAPHT CUP」は、格闘ゲームを代表する“Street Fighter 6（ストリートファイター6）”のオープン大会で、「誰もが参加でき、優勝を目指せる大会」として、2019年に初めて開催され、本年で3回目を迎えます。オフライン大会でプレイヤー同士の交流の深めることはもちろん、オンライン予選の開催や予選を勝ち抜いたファイナリストの交通費・宿泊費を運営が負担することより、地理的・経済的な制約を可能な限りなくし、誰もが挑戦できる環境を整えた大会です。大阪予選では合計128名の参加者が決勝進出をかけて挑み、大会当日は、ふり～だ氏、ストーム久保氏、小路KOG氏の3名を実況解説に迎え、参加者の熱い闘いをさらに盛り上げます。

また、大会予選のエントリーは締め切りとなりましたが、会場には野試合台（フリープレイブース）を設置しております。大阪・なんばに集結する猛者たちと対戦をぜひお楽しみください。

フリープレイおよび予選観戦はどなたでもご参加可能です。「GRAPHT CUP2025」公式アイテムのオフライン先行販売も実施いたしますので、皆様のご来場を心よりお待ちしております。

詳細は以下の通りです。

GRAPHT CUP 2025 大阪予選 概要

（１）開催日時

2025年8月30日（土）10：00～19：00 （野試合は16：00まで）

（２）開催場所

eスタジアムなんば本店（〒556-001大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 なんばパークス1F）

（３）入場料 無料

◼︎GRAPHT CUPとは

『GRAPHT CUP 2025』は、格闘ゲーマーが自身の可能性を信じて挑戦できる場を提供し、そこから新たな才能が発掘されることを目指してGRAPHTが主催する「ストリートファイター6」のカプコン公認大会です。オフライン・オンラインで開催される複数回の予選を通過したプレイヤーは決勝大会へ招待され、賞金総額1,150,000円をはじめ、上位4名には株式会社カプコンよりJeSU（一般社団法人日本eスポーツ連合）公認プロライセンス発行の推薦が行われるなど、誰もが未来をかけて挑戦しやすい環境を整えています。

◼︎ 詳細・最新情報は「GRAPHT CUP 2025」特設サイトをご確認ください。

https://store.grapht.tokyo/blogs/events/grapht-cup-2025

◼︎ 配信はこちらから（GRAPHT公式YouTubeチャンネル）

https://www.youtube.com/@GRAPHT_CH

◼︎『GRAPHT CUP 2025』公式アイテムを大阪予選会場でオフライン先行販売

人気ショート漫画「がんばれジュリちゃん」の作者で知られる観虐先生が描き下ろした『GRAPHT CUP 2025』のイラストを使用したTシャツ、刺繍ステッカー、トレーディングアクリル製品など、ライフスタイルをカスタマイズできる新作アイテムを多数ご用意しています。

大阪オフライン予選会場 概要

南海なんば駅直結の商業施設”なんばパークス”に施設を構える「eスタジアムなんば本店」は、eスポーツイベントをはじめ、AR・XRスポーツ、VTuberやキャラクターなどによるライブイベントや、展示会など様々なコンテンツにご活用いただけます。さらに、充実した回線環境による遅滞ないイベント運営の実現。また、施設全体に配置された多数のLEDモニターを活用した施設装飾に加えて、施設内音響に至るまで、施設全体を活用したコンテンツ演出が可能です。