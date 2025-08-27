ユニファ、「日本スタートアップ大賞2025」にて「審査委員会特別賞」を受賞

ユニファ株式会社

保育AI(TM)を中心としたテクノロジーの力で保育や子育てに関する社会課題を解決するユニファ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：土岐泰之、以下「ユニファ」）は、2025年8月26日（火）に内閣総理大臣官邸で開催された経済産業省主催の「日本スタートアップ大賞2025」表彰式において、「審査委員会特別賞」を受賞したことをお知らせします。



ユニファの保育総合ICTサービス「ルクミー」は、保育AIをはじめとする最新技術を活用し、保育士不足など保育現場が抱えるさまざまな社会課題の解決に貢献しています。ユニファの事業性と拡張性が評価され、今回の受賞に至りました。ユニファは、今後も最新のテクノロジーを通じて、保育や子育て分野における社会課題の解決に貢献し続けていきます。

1．日本スタートアップ大賞ついて

日本スタートアップ大賞は、次世代を担う若者や起業家のロールモデルとなるような、社会的インパクトのある新事業を創出したスタートアップを表彰し称える制度です。起業を志す人々や社会に対し、積極的な挑戦の重要性や起業家への評価を浸透させ、社会全体のチャレンジ精神の高揚を図ることを目的としています。経済産業省をはじめ、複数の政府機関、オープンイノベーション・ベンチャー創造協議会が募集を行い、経済団体・有識者などで構成される審査委員会において受賞者を選出しています。表彰部門は、今回ユニファが受賞した「審査委員会特別賞」を含む計8つの部門で構成されています。



今回ユニファとして初の受賞となる「審査委員会特別賞」は、事業の新規性や革新性、グローバル市場への進出や社会課題の解決といった事業のビジョンなどに関して、特に評価の高い項目のある企業に対して贈られる賞です。

■ 「日本スタートアップ大賞2025」に関する発表資料

- 首相官邸からの発表https://www.kantei.go.jp/jp/103/actions/202508/26startup.html(https://www.kantei.go.jp/jp/103/actions/202508/26startup.html)- 「日本スタートアップ大賞2025」パンフレットhttps://www.soumu.go.jp/main_content/001026409.pdf(https://www.soumu.go.jp/main_content/001026409.pdf)

■ 表彰式当日の様子

2．代表取締役CEO 土岐泰之からの受賞コメント

（写真提供：日刊工業新聞社）

この度は、栄誉ある「日本スタートアップ大賞」に選出いただき、心より感謝申し上げます。今回の受賞は、ユニファ社員一同はもちろんのこと、日頃よりユニファの事業にご尽力いただいている全てのステークホルダーの皆様のおかげであり、この場を借りて厚く御礼申し上げます。

私たちは、「家族の幸せを生み出す あたらしい社会インフラを 世界中で創り出す」というパーパスを掲げ、2013年の創業以来、保育・子育て分野におけるDXを推進してまいりました。

今回の受賞を励みに、今後も最新のテクノロジーの力を最大限に活用し、保育や子育ての喜びを最大化することで、社会全体で先生方やこども達の未来を支えられるよう、より一層邁進してまいります。

3．ルクミーおよびユニファについて

■ 保育総合ICT「ルクミー」とは ＜https://lookmee.jp/(https://lookmee.jp/)＞

保育者の業務は、こども達の登降園管理やお昼寝（午睡）時の見守り、保育日誌や保育計画の作成、保護者や自治体へ提出する書類作成、保育者のシフト管理まで、非常に多岐にわたります。

「ルクミー」シリーズは、登降園状況や検温、睡眠、食事、排便などのデータや、ルクミーフォトで撮影した写真を自動で集約し、帳票や連絡帳へ自動転記します。また、ルクミー午睡チェックにより、センサーが体動を検知、アプリが体の向きを自動記録します。ルクミー午睡チェックは、業界シェアNo.1※1を獲得しています。「ルクミー」シリーズにより、保育関連業務をDX（デジタル・トランスフォーメーション）し、業務負荷の大幅な削減を実現し、保育者の心と時間のゆとりの創出を目指します。また、創出できた時間によって保育者にとって重要なこどもと向き合う時間を増やし、写真ドキュメンテーション作成機能の提供により、保育者同士でこどもたちの成長に関する気づきをさらに共有しやすい環境を作り、豊かなコミュニケーションを増やします。これらを通じて、保育者のやりがいの創出や保育の質の向上にも貢献します。これまでの「ルクミー」シリーズ導入数は累計20,000件超であり、約70の自治体へ導入されています※2。



※1：デロイト トーマツ ミック経済研究所「ミックITリポートMonthly」2023年10月号「午睡チェックセンサー市場における有力ベンダーの導入実績比較分析」より。2022年度における累計センサー出荷台数、累計利用園児数、累計導入施設数それぞれで一位を獲得。https://mic-r.co.jp/micit/

※2：2024年9月時点。自社調べ。

■ ユニファ株式会社 ＜https://unifa-e.com/(https://unifa-e.com/)＞

ユニファは、保育・育児関連の社会課題解決を目指す“Childcare-Tech”領域のスタートアップです。「家族の幸せを生み出す あたらしい社会インフラを 世界中で創り出す」をパーパス（存在意義）に、保育AI(TM)を中心とした最新のテクノロジーを活用した保育総合ICTサービス「ルクミー(R)」を開発・提供しています。「スマート保育園(R)・スマート幼稚園(R)・スマートこども園(R)」構想を通じて、子育てしながら働きやすい豊かな社会作りに貢献しています。2017年にStartup World Cup初代チャンピオンに選出をはじめ、これまでに著名なアワードを複数受賞している他、2021年にJ-Startup 、2023年10月にはJ-Startup Impact に選定されています。また、2023年2月に設立された一般社団法人こどもDX推進協会の理事も務めています。



4．ルクミー「保育AI(TM)」について

ユニファが提供するルクミーの『保育AI(TM)』機能では、連絡帳・おたよりなどの文章作成を支援する『たよれるくん』や保護者に共有される写真にこども達が偏りなく撮影されているかのチェックを支援する『ばらつきチェック』といった機能を提供しています。

これらにより、保育者は事務作業の負担を軽減し、こどもたちと向き合う時間や心の余裕を増やすことができます。また、保護者には、より丁寧な情報共有が安心感と信頼を高めることにつながります。

また、2024年10月からはこども家庭庁の「こども・子育て分野における生成AI利用実証団体公募要領」に基づき、岩手県北上市、神奈川県横須賀市、東京都狛江市の保育施設において、生成AI技術を活用した実証実験を開始しています。

ルクミーの『保育AI(TM)』サービスを利用しても、「機械的になる」「冷たい保育になる」という心配は、ありません。いつもそばでこどもたちを見守ってくれている保育者の想いがあるうえで保育が成り立ちます。その保育者の思いを『保育AI(TM)』サービスがアシスタントとして細かなことをサポートし、こどもたちとの時間を生み出すお手伝いをしてくれます。

今まで園とともに、全国47都道府県の施設の保育者と伴走してきたルクミーが生み出した『保育AI(TM)』サービスと保育者の想いをかけ合わせた保育メソッドがあります。ルクミーは『保育AI(TM)』サービスで、人の温かみをしっかりと体現できる保育を実現し、愛があふれる・こどもにより寄り添う保育をめざします。

『保育AI(TM)』サービスの詳細などは以下よりご覧ください。

https://lookmee.jp/hoikuai/



■ 会社概要

会社名： ユニファ株式会社

代表取締役CEO： 土岐 泰之

設立： 2013年

所在地： 東京都千代田区永田町2-17-3 住友不動産永田町ビル 1F

企業URL： https://unifa-e.com/

