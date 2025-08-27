プロAVが拓く未来の空間体験を発信する専門メディア『ProAV Picks』本格始動！
日本デジタル・プロセシング・システムズ株式会社（本社：東京都中野区 代表取締役：難波田 哲史 略称： DPSJ）は、この度、プロフェッショナルオーディオビジュアル（プロAV）の世界に特化したウェブメディア『ProAV Picks』を創刊いたしました！
『ProAV Picks』では映像・音響・照明、そしてそれらを統合するテクノロジーがいかにして空間をデザインし、人々の心を動かし、ビジネスを加速させるのか―
その無限の可能性を世界中の最新トレンドや事例を通して発信してまいります！
『ProAV Picks』サイトトップ（https://proav-picks.com/）
■メディア創刊の背景と目的
今、ビジネスや教育、エンターテインメントなど、あらゆるシーンで空間における体験価値の向上が求められています。その変化の主役となるのが、プロ向けの音響・映像技術である『プロAV』です。音と映像の力で、空間の価値は何倍にも膨らみます。
『ProAV Picks』はそんなプロAVの面白さや可能性を、気軽に知ってもらうためのメディアとして立ち上がりました。有益な情報を分かりやすくお届けすることで、皆さんのビジネスやクリエイティブ制作をサポートし、新しい空間体験が生まれるお手伝いをいたします。
■『ProAV Picks』のコンテンツとターゲット
- 主なコンテンツ：
- 世界中の最新トレンドや技術解説
- オフィス、教育、エンターテインメントなど、様々な分野における先進的な導入事例紹介
- 国内外の主要イベントレポート
- 業界のキーパーソンへのインタビュー
- ターゲット読者：
- 空間設計や体験価値向上に関心のあるビジネスパーソン
- 映像・音響・照明業界のプロフェッショナル
- 最新のテクノロジーに関心のあるクリエイター、プランナー
＜ProAV Picksがお答えします！＞
社内の空間、機材にお困りの方がいらっしゃいましたら、ぜひ我々にご相談ください！
そのほか、「社内をこんな空間にしているよ！」などのアイデア・工夫もお聞かせください。
よりよいご提案もさせていただきます。
■メディア概要
- メディア名： ProAV Picks（プロエーブイ ピックス）
- URL： https://proav-picks.com/
- 創刊日： 2025年8月27日
- 運営会社： 日本デジタル・プロセシング・システムズ株式会社
【お問い合わせ先】
https://proav-picks.com/contact