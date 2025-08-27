ASUS社製AIスーパーコンピューター「ASUS Ascent GX10」の取り扱いを開始

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、ASUSTeK Computer Inc.（本社：台湾、以下ASUS社）のAIスーパーコンピューター「ASUS Ascent GX10」の取り扱いを開始いたします。

ASUS Ascent GX10は、AIブレークスルーの実現を目指し、NVIDIA(R) GB10 Grace Blackwellスーパーチップを搭載したNVIDIA DGX Sparkを基盤に開発された、コンパクトなAIスーパーコンピューターです。開発者、AI研究者、データサイエンティストなどの利用者に対し、ペタフロップス級の演算性能を提供します。

コンパクトな筐体設計により、あらゆるワークスペースへのスムーズな統合・展開が可能で、クラウド環境を利用できない企業や現場にも、ローカルで高性能なAI開発環境を実現します。また、本番運用前の高速検証や小規模なカスタムAI導入にも適しています。

NVIDIA(R) ConnectX(R)-7による高速接続と先進の開発ツール群により、AI活用の可能性が飛躍的に広がるとともに、最先端かつカスタマイズ可能なソリューションを支える強力なAIコンピューティングプラットフォームとなります。

◆主な特徴

極限のAIパフォーマンス

NVIDIA(R) GB10 Grace Blackwellスーパーチップを搭載し、AI処理性能は最大1ペタフロップス（FLOPS）を実現。128GBメモリにより、2,000億パラメータ級の大規模モデルのファインチューニングにも対応。

AI開発者に最適化されたプラットフォーム

AI研究者や開発者のために設計された最適な開発環境を提供。フルスタックに対応し、各種ワークフローを効率化。高度なAI開発やモデル検証を強力に支援します。

優れたスケーラビリティを実現するアーキテクチャ

NVIDIA(R) NVLink-C2Cによる超高速なCPU-GPUメモリ通信と、NVIDIA(R) ConnectX(R)-7による高速ネットワーキングを搭載。ASUS Ascent GX10をデュアル構成でスタック可能で、圧倒的なスケーラビリティと処理性能を実現します。

コンパクト筐体に最適化された高性能冷却設計

放熱効率を高めた冷却機構により、高負荷環境下でも安定した動作を確保。

小型筐体に凝縮された高度コンピューティング

研究施設やオフィス、エッジ環境など、多様な現場に対応します。

◆製品詳細

製品の仕様や詳細に関しましては下記ページをご覧下さい。

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/news/2025/08/asus-ascent-gx10.html

＜ASUS社 概要＞

ASUSTek Computer Inc.（以下ASUS：エイスース）は、世界で最も革新的で直感的なデバイス、コンポーネント、ソリューションを提供し、世界中の人々の生活を豊かにする素晴らしい体験を届けるグローバル・テクノロジー・リーダーです。ASUSは、社内に5,000人の研究開発の専門家チームを擁しており、Fortune誌の「世界で最も賞賛される企業」に選ばれています。

URL：https://www.asus.com/jp/

＜株式会社アスク 概要＞

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), AJA Video Systems, ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/

