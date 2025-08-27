オフィスステーション 労務、「PRO of the DX Award 2025」で優秀賞を受賞

株式会社エフアンドエム

株式会社エフアンドエム（本社：大阪府吹田市、代表取締役社長：森中 一郎）が提供する、アラカルト型人事労務クラウドソフト「オフィスステーション 労務」は、PRONI株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：柴田 大介、代表取締役Founder：栗山 規夫）の運営するPRONIアイミツSaaSにて初めて実施された表彰制度「PRO of the DX Award 2025」において、優秀賞（労務管理システム部門）を受賞いたしました。

1．受賞の背景

「オフィスステーション 労務」は労務担当者の業務負担を軽減すると同時に、法令対応や帳票管理を自動化し、導入企業の多くから「使いやすさ」「導入効果」「サポート対応」などの面で高い評価を獲得しています。他社を圧倒する充実機能とお客さまサポートで、労務管理クラウド市場シェアNo.1※1、ご利用継続率99.7％※2の人事労務クラウドソフトです。

本アワードでは、「優れた利用実績（成約数など）」を基準に、パートナー各社の中でも上位10％以内の企業として優秀賞を受賞いたしました。

2．「PRO of the DX Award」について

「PRO of the DX Award」は、「PRONIアイミツSaaS」掲載サービスの中で「優れた利用実績（成約数など）」を基準に、上位のサービスをカテゴリ別に表彰する制度です。カスタマー、パートナー、PRONIアイミツの3社が互いに価値を高め合う場となることを目指して、2025年よりスタートいたしました。

PRONI株式会社

PRONI（プロニ）株式会社は、「中小企業の挑戦を支援し、日本経済の再成長に貢献する」をパーパスに掲げ、発注者と受注企業を適切にマッチングし、企業間取引の利便性向上に貢献する事業を展開しています。

経済活動の根幹ともいえる企業間取引に残る「不」を解消し、企業経営の生産性改善、ひいては日本の産業活性化に寄与することを事業目的に掲げています。

2014年より、信頼できる依頼先・外注先を最短で見つけられる、日本最大級の企業間ビジネスマッチングプラットフォーム「アイミツ（現、PRONIアイミツ）」を開始。2024年には経済産業省の定める「DX認定事業者」にも認定されました。

3．「オフィスステーション 労務」について

オフィスステーション（ https://www.officestation.jp/ ）は、労務担当者がおこなう業務を効率化するとともに、それに関わる全従業員の社内業務を効率化する“アラカルト型”人事労務クラウドソフトです。「オフィスステーション 労務」「オフィスステーション 年末調整」「オフィスステーション タレントマネジメント」「オフィスステーション 給与明細」「オフィスステーション 勤怠」等で構成され、必要な機能・使いたい機能だけを選び低価格で導入ができるという特長を持ちます。

そのなかでも「オフィスステーション 労務」は、従業員、人事・労務、行政の三者間のやり取りをペーパーレス化・自動化し、生産性の向上を実現します。また、申請や手続きをデジタル化することで、人事データをクラウド上で一元管理でき、人事情報の活用基盤を構築することが可能です。

オフィスステーションは、「すべての人が本業や”人でなければできないこと”に集中できる世の中を創造すること」をミッションに掲げており、今後も皆様のご要望を最優先に製品の改良を続け、ユーザー企業様の価値向上に一層貢献してまいります。

以上

※1 デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社「HRTechクラウド市場の実態と展望 2024年度版」より

※2 2023年1月～12月までの全製品合計のご利用継続率（キャンペーン除外）

【会社概要】

当社は「サービスの水道哲学」を掲げ、「価値あるサービスをリーズナブルな価格で」という理念のもと、個人事業主や中堅・中小企業のバックオフィス業務を支援する多様なサービスを提供しています。

主な事業内容には、会員数10万名を突破した個人向け会計サービス、全国の金融機関約200行庫と提携する管理部門支援サービス「エフアンドエムクラブ」、労務管理クラウドソフトで5年連続シェアNo.1の「オフィスステーション」の提供などがあります。

会社名 ：株式会社エフアンドエム（英文名：F&M CO.,LTD.）

証券コード：4771 (東証スタンダード)

設立 ：1990年（平成2年）

連結売上高：170億6,637万円（2025年3月期・連結）

従業員数 ：970人（2025年6月末現在・連結）

URL ：https://www.fmltd.co.jp/