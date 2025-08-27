「このまち電気」サービス提供エリアを関東・東北へ拡大

広島ガス株式会社

広島ガス株式会社（以下「当社」）では、中国エリア（※1）において、2025年2月から「このまち電気」の販売を開始しております。2025年9月25日よりサービス提供エリアを拡大し、関東エリア（※2）および東北エリア（※3）での「このまち電気」の提供を開始いたします。また、関東エリアおよび東北エリアでのサービス提供に先立ち、本日より先行申込の受付を開始いたします。

「このまち電気」は、クリアな料金体系である市場連動型料金メニューを採用しており、同料金体系の弱点であったお支払い額の急激な変動を、当社独自の支払い方法により克服した電気料金メニューです。当社が中国エリア以外で「このまち電気」を含めた低圧電気を販売するのは初めてとなり、今後は他エリアへの展開も視野に、サービス提供エリアの拡充を検討してまいります。

当社はこれからも「このまち電気」を通じて、電力市場において新たな価値を創造するとともに、お客さま一人ひとりの快適な暮らしと、環境への優しさの両立により、サステナブルな社会の実現をめざしてまいります。

【別紙】「このまち電気」とは :https://www.hiroshima-gas.co.jp/com/w_new/release/2025/image/konomachidenki0827_2.pdf

※1 中国電力ネットワーク株式会社の供給区域

※2 東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域

※3 東北電力ネットワーク株式会社の供給区域

１．このまち電気の概要

「このまち電気」ロゴマーク

詳細につきましては、以下のページをご覧ください。

- 「このまち電気」ホームページ

https://konomachidenki.hiroshima-gas.co.jp/

- 2025年2月26日付プレスリリース「新たな電気料金メニューによる電力市場の拡大について～『このまち電気』の販売開始～」

https://www.hiroshima-gas.co.jp/com/w_new/release/2024/konomachidenki0226.htm

２．対象のお客さま

中国エリア、関東エリアおよび東北エリアにお住まいで、以下に該当する低圧電灯のお客さま。

３．サービス提供開始日（関東エリアおよび東北エリアのお客さま）

- 最大需要電力が原則として50キロワット未満、または契約容量が原則として50キロボルトアンペア未満の電気をご利用のお客さま。- 契約電流が5アンペア以上60アンペア以下の電気をご利用のお客さま（中国エリア以外のお客さま）。

2025年9月25日（木）

４．お申し込み受付開始日（関東エリアおよび東北エリアのお客さま）

2025年8月27日（水）

５．お申し込み受付方法

専用ホームページにて受付いたします。

６．本件に関するお問い合わせ先

「このまち電気」お申し込み受付ページ :https://konomachidenki-mb.hiroshima-gas.co.jp/Subscribe/Subscribe/MailRegistration

広島ガス株式会社 総務部 広報室（TEL：082-252-3000）