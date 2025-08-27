映像翻訳の常識を刷新。動画翻訳AI《G-FLUX》、正式リリース開始

株式会社ガーニッシュ

株式会社ガーニッシュ(https://garnish-group.com/)（所在地：埼玉県久喜市、代表取締役：川瀬博文）は、M9 STUDIO株式会社(https://m9-studio.co.jp/)が開発した動画翻訳AI《G-FLUX》(https://g-flux.jp/)を、法人向けB2Bサービスとして正式にリリースいたします。

《G-FLUX》は、映像を多言語化するためのオールインワンAIソリューションです。日本語で制作された動画を、英語・中国語・韓国語などへ自動翻訳し、翻訳原稿・吹替音声・字幕を一括で生成。「翻訳精度95％超の独自AIエンジン」によって、映像制作者が求める「正確さ」と「自然さ」を同時に実現します。

《G-FLUX》を使用することで、従来必要だった 翻訳 → ナレーション収録 → 字幕制作 の分業プロセスを省略し、短期間・低コスト・安定品質で多言語版映像を完成させることができます。

G-FLUXの概要



《G-FLUX》の対象はビジネスメディア、企業研修、広告映像、映画・動画配信、教育コンテンツ、観光プロモーションなど、高品質な翻訳とナレーションが求められるプロフェッショナル映像制作の現場です。

技術背景：M9 STUDIO INC.の実績とAI基盤

株式会社ガーニッシュ(https://garnish-group.com/)に、開発基盤を提供するM9 STUDIO株式会社(https://m9-studio.co.jp/)は、これまでに国内外の大手企業や医療機関、教育・観光分野をはじめとする幅広い領域で、AIによる多言語・映像ソリューションを提供してきました。こうしたプロフェッショナル案件の経験を土台に、《G-FLUX》は以下の独自AI技術群を統合して開発されています。

- M9 SYSTEM：翻訳・音声・字幕処理を一元化する統合AI基盤- M9 SPEAK：感情やイントネーションを自然に再現する音声合成技術- M9 SUBTEXT：文化的ニュアンスを反映した字幕生成とタイムコード調整

《G-FLUX》は世界最高水準・翻訳精度95％超の独自AI翻訳エンジンを搭載。2025年8月の高品質な音声コーパスを使用したバージョンアップにて、さらに滑らかで自然な発音の吹替表現も可能となり、従来以上に「人間らしい感情とイントネーション」を実現しました。

導入事例：国内大手メディア・広告の現場でも採用

《G-FLUX》はすでに、国内外の大手企業、ビジネスメディアの編集現場や広告制作会社でも採用されており、翻訳の正確さや自然な吹替表現、字幕の一貫性が高く評価され、信頼できる制作基盤として認知されています。

その他の導入事例やお客様の声は、下記「G-FLUX」公式サイトにてご覧ください。

公式サイト：https://g-flux.jp/

市場環境と《G-FLUX》の価値

多言語化を支える技術は急増していますが、「訳が不自然」「声が機械的」「字幕が映像とズレる」といった課題も散見されます。《G-FLUX》は、翻訳・吹替・字幕を統合し、映像の“呼吸”まで揃った自然な体験を提供。制作現場が安心して任せられる品質基準を提示します。

主な機能・特徴

提供形態

- 翻訳精度95％超：文脈理解に優れ、ビジネス・教育・医療など専門分野にも対応- 自然な吹替音声：M9 SPEAKと最新音声コーパスによる滑らかで表情豊かな合成音声- 字幕生成・同期：M9 SUBTEXTによる正確なタイムコード同期字幕- 高速・低コスト：従来比1/10のコスト、最短24時間で多言語映像を提供- 制作フロー統合：翻訳→音声→字幕をワンストップ処理し、工数を大幅削減- 法人特化設計：導入前の要件定義・検証を重視し、安定した本番運用を実現

《G-FLUX》は法人向けB2Bサービスとして提供され、今後も制作会社・広告代理店・メディア事業者・教育／研修関連企業など、多様な現場への導入を進めています。

お客様の声代表コメント（株式会社ガーニッシュ 代表取締役 川瀬博文）

動画の多言語化は、可能性を世界に広げます。私たちの《G-FLUX》は翻訳ツールではなく、映像の力を世界へ届ける“制作基盤”です。M9の持つ高精度翻訳・感情音声合成・字幕技術を統合し、訳文・声・字幕の呼吸を揃えた安心できる品質基準を提示し、新たなグローバルスタンダードを広く提供いたします。

G-FLUX公式サイト

《G-FLUX》の詳細は、公式サイトをご覧ください。

https://g-flux.jp/

《G-FLUX》PR映像[動画: https://www.youtube.com/watch?v=8-QMCUfbk9M ]

会社概要

株式会社ガーニッシュ（Garnish Inc.）

代表取締役：川瀬 博文

事業内容

- Garnish Persona(TM)（AIアバター）- MediLink(TM)（医療・福祉AIソリューション）- AI Business Card(TM)（AI名刺プラットフォーム）- G-FLUX（AI多言語翻訳・字幕・音声変換）

公式サイト：https://garnish-group.com

開発会社

M9 STUDIO株式会社（M9 STUDIO Inc.）

事業内容

- M9 SYSTEM（統合AI処理基盤）- M9 SPEAK（音声合成・感情表現AI）- M9 SUBTEXT（字幕生成・翻訳AI）- AI・AR・XRソリューション開発

公式サイト：https://m9-studio.co.jp





