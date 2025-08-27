¿Æ»Ò»²²Ã·¿¤Î¿¦¶ÈÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØKODOMO HATARAKU¡Ù¤òÁ´¹ñ4¥«½ê¤Ç³«ºÅ
2025Ç¯8·î27Æü
¥Ñー¥½¥ë¥Æ¥ó¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ³ô¼°²ñ¼Ò
¥Ñー¥½¥ë¥Æ¥ó¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò: ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹: ÌÚÂ¼ ÏÂÀ®¡¢°Ê²¼¥Ñー¥½¥ë¥Æ¥ó¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë¤Ï¡¢Ç¯¾¯¤«¤é¾®³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¿¦¶ÈÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØKODOMO HATARAKU¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯7·î¤«¤é8·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ËÜ¼Ò¡ÊÅìµþ¡Ë¡¦ÇßÅÄ¡ÊÂçºå¡Ë¡¦Ì¾¸Å²°¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¡¦µ×Î±ÊÆ¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤Î·×4¤Ä¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤âÅö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¼Ò°÷¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼¡À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¿Æ»Ò»²²Ã¤Î¿¦¶ÈÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØKODOMO HATARAKU¡Ù¤òÁ´¹ñ4¥«½ê¤Ç³«ºÅ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¼Ò°÷¤Î¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡Ö¿Æ¤¬¤Ï¤¿¤é¤¯²ñ¼Ò¤òÃÎ¤ê¡¢»Å»ö¤Î³Ú¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¡¢2017Ç¯¤è¤êÍ»Ö¤Ë¤è¤ë¡ØKODOMO HATARAKU ¥¹¥Þ¥¤¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ù¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢º£Ç¯¤Ç9Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤ÏÁ´¹ñ4¥«½ê¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢¹ç·×94Ì¾¤Î¤³¤É¤â¤¿¤Á¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¦7·î28Æü¡§ÇßÅÄ¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ê18¿Í¡Ë
¡¡¡¦8·î 8Æü¡§ËÜ¼Ò/Åìµþ¡Ê36¿Í¡Ë
¡¡¡¦8·î20Æü¡§µ×Î±ÊÆ¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ê14¿Í¡Ë
¡¡¡¦8·î21Æü¡§Ì¾¸Å²°¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ê26¿Í¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ª»Å»ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¥«ー¥É¡×¤ä¡Ö¼«¸Ê¾Ò²ð¥«ー¥É¡×¤ÎºîÀ®¡¢¡Ö¤ª»Å»ö¤«¤ë¤¿¡×¡¢¡Ö¼Ò°÷¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡È¤Ï¤¿¤é¤¯¡É¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï¡Ö¼ÒÄ¹¤Ë¼«¸Ê¾Ò²ð¡×¤ä¡Ö¼ÒÄ¹¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡× ¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤â¼Â»Ü¤·¡¢¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê°ìÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»²²Ã¼Ô¤ÎÀ¼
¡ü¤³¤É¤â¤¿¤Á
¡¦ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤¿¤±¤É¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤É¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤È¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢ÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£
¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤Ç¿§¡¹Åú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ÆÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¡£¿Æ¤ÎÌ¾Á°¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¦¥Ñ¥Ñ¤Î»Å»ö¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£¼ÒÄ¹¤¬¥²ー¥à¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÌÌÇò¤¤¿Í¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡ü¥µ¥Ýー¥È¤·¤¿¼Ò°÷
¡¦¼ÒÄ¹¤È¸ò´¹¤·¤¿¥«ー¥É¤Ë¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¾Íè¤ÎÌ´¡×¤òµºÜ¤¹¤ëÍó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÅú¤¨¤òÇº¤ó¤À¤ê¡¢½¬¤¤»ö¤ä¹¥¤¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¿¦¶È¤ò¤¹¤Ç¤Ë»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¹Í¤¨¤ë»Ñ¤¬¡¢¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¼ÒÄ¹¤È¥«ー¥É¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤âÈù¾Ð¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¦¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤Ç¥Þ¥Þ¡¦¥Ñ¥Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¿·Á¯¤Ç°õ¾Ý¿¼¤¯¡¢²ÆµÙ¤ß¤ÎÎÉ¤»×¤¤½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¼Ò°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ª¸ß¤¤¤ò¤è¤ê¿¼¤¯Íý²ò¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ë¤ä¤ê¤¬¤¤¤ä¸Ø¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡üÊÝ¸î¼Ô¤Î¼Ò°÷
¡¦º£²ó¤Ï¤¸¤á¤ÆÉã¤¬¤Ï¤¿¤é¤¯»Å»ö¾ì¤ò¸«³Ø¤·¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤ä¿¦¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¾Íè¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤Ï¤¿¤é¤¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²æ¤¬»Ò¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ï¤¿¤é¤¯¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤ê¤è¤¤ÁªÂò»è¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯ÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦Îå¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ØKODOMO HATARAKU¡Ù³«ºÅ¤ÎÍÍ»Ò
¤É¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤â¡¢¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Î¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»Ñ¤ä¡¢¿Æ¤¬²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¤¿¤é¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¶½Ì£ÄÅ¡¹¤ËÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²ÆµÙ¤ß´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ì¤Íè¤òÃ´¤¦¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Å»ö¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯¡×¤ò¡È³Ø¤Ö¡¦¸«¤ë¡¦ÂÎ¸³¤¹¤ë¡É¤³¤È¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯´î¤Ó¡×¤ä¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ª¤¦¡£¡×¤ò¼Â´¶¡¦»Å»ö¤Ø¤Î¶½Ì£´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢SDGs¡Ö4.¼Á¤Î¹â¤¤¶µ°é¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ë¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¥Ñー¥½¥ë¥Æ¥ó¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÃ¯¤â¤¬À¸¤À¸¤¤È¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë´Ä¶ºî¤ê¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ø´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ñー¥½¥ë¥Æ¥ó¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤¿SDGs¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
Åö¼Ò¤Ï¡¢¤Ï¤¿¤é¤¯¾ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Ï¤¿¤é¤¤¬¤¤¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¤Ï¤¿¤é¤Êý¤ä¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿Í¤ÎÀ®Ä¹»Ù±ç¤È´ë¶È²ÝÂê¤Î²ò·èÎÏ¤ò¹â¤á¡¢»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ª¤¦¡£¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢SDGs¤ÎÃ£À®¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë´ë¶È¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Ï»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡ÊSDGs¡Ë¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ñー¥½¥ë¥Æ¥ó¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ã https://www.tempstaff.co.jp/ ¡ä
¥Ñー¥½¥ë¥Æ¥ó¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¿ÍºàÇÉ¸¯¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ ¥×¥í¥»¥¹ ¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¡¢´±¸øÄ£¼õÂ÷»ö¶È¤Ê¤É¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2017Ç¯7·î¤è¤ê¡¢¥Æ¥ó¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤é¥Ñー¥½¥ë¥Æ¥ó¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ³ô¼°²ñ¼Ò¤Ø¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¡£¥Ñー¥½¥ë¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¤¤Æ¡¢¾Ð¤ª¤¦¡£¡×¤ò¥°¥ëー¥×¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡¢¥°¥ëー¥×¤ÎÁíÎÏ¤ò¤¢¤²¤Æ¡¢Ï«Æ¯¡¦¸ÛÍÑ¤Î²ÝÂê²ò·è¤òÄÌ¤¸¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¥Ñー¥½¥ë¥Æ¥ó¥×¥¹¥¿¥Ã¥Õ³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¼¼¡¡¾¾ºä
TEL¡§070-4208-9845¡¡¡¡ MAIL¡§pts-pr@tempstaff.co.jp