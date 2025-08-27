企業の売上と成長を支えるセールス・マーケティング部門の知識共有サービス【WebinarStock】ウェビナーアーカイブ動画で組織を強化する学習プラットフォーム提供開始

株式会社AdAI



WebinarStock

株式会社AdAI（本社：東京都渋谷区、代表：江藤 久昌）は、2025年8月27日（水）、セールス・マーケティング分野のウェビナーを無料で視聴・掲載できるオンラインプラットフォーム「WebinarStock（ウェビナーストック）」の提供を開始します。


■企業の成長に欠かせない、セールス・マーケティングの知識アップデート

企業において、セールスとマーケティングは売上に直結する中核的な部門です。



市場や顧客ニーズが急速に変化する現代、これまで業界をリードしてきた企業であっても、成長を持続するにはセールス・マーケティング担当者の継続的な知識アップデートが欠かせません。



WebinarStockは、実践的なノウハウによってセールス・マーケティング担当者の学びの継続を支える動画プラットフォームです。



セールス・マーケティングにおけるさまざまなリーディング企業が開催した質の高いウェビナー動画をアーカイブし、無料で学べる環境を提供します。動画公開企業にとっては、無料掲載でウェビナーを資産化し、継続的なリード獲得を可能にするプラットフォームでもあります。


■ウェビナー視聴で実践ノウハウを吸収し、成果への最短ルートを拓く

WebinarStockでは、セールス・マーケティングの第一線で活躍するプロフェッショナルのウェビナー動画を無料で視聴することができます。



営業戦略・リード獲得・顧客育成・デジタル広告・SEO・SNSマーケティングなど豊富なカテゴリから必要な知識を選択し、効率的な学習が可能です。



PCやスマートフォンからいつでもアクセスできるため、隙間時間の有効活用にも適しています。



また、都市圏に集中しがちな質の高いビジネス情報や専門知識を、地方企業の担当者が吸収できるのも大きな特長です。


■自社開催のウェビナーは、アーカイブして“資産”に変える

WebinarStockは、セールス・マーケティング特化型のウェビナーをアーカイブ配信するプラットフォームです。



ウェビナーを単発イベントで終わらせず、WebinarStockで二次利用すれば、継続的にリード獲得ができる資産へと変えることができます。



これまで開催したウェビナー動画があれば無料掲載が可能です。完全成果報酬型のため余分なコストはかかりません。



また、新しいコンテンツを作り続ける必要がなくなり、セールスやマーケティング業務の効率化によって企業の生産性向上も期待できます。



さらに、以下の機能で商談化率や受注率の向上もサポート可能です。



・視聴ユーザーの役職別成果報酬設定


・視聴ユーザーへのアンケート機能


・ウェビナー開催代行との連携によるリード獲得


・ユーザーに合わせた動画配信による顧客育成


・新たなウェビナー企画と開催


■WebinarStock開発背景



当社はこれまで「Webinar Process Outsourcing（WPO）」をサービスとして、ウェビナーの企画立案から、LPや資料制作・配信・インサイドセールスによる商談化まで、さまざまな支援サービスを提供してきました。



200以上のウェビナー開催によって多くの企業のセールス・マーケティングを支援し、累計1万人以上の集客を実現しています。



こうした取り組みの中で、質の高いウェビナーが1度限りで視聴機会を失ってしまうことに課題意識を持っていました。



実践的なノウハウは、多くのセールス・マーケティング担当者の成長に寄与します。そして、セールス・マーケティング担当者のスキルアップは企業の売上に直結する重要な要素です。



そこで、ウェビナーのアーカイブによって、多くの担当者が効率的に知識を習得できる仕組みを提供し、持続的な企業成長の支援をするためWebinarStockを開発しました。



セールスやマーケティングの知識を深めたい方々にとっても、学びのプラットフォームとしてご活用いただけます。


■WebinarStock概要

セールス・マーケティング特化型ウェビナーアーカイブ配信プラットフォーム


サービス名：WebinarStock（ウェビナーストック）


利用料金：視聴無料／掲載無料（※1）／完全成果報酬型


対象者：BtoBセールス・マーケティング担当者、経営層、ビジネスパーソン全般



－ウェビナー視聴者向け


https://webinar-stock.adai.co.jp/viewers


－セールス・マーケティング担当者向け


https://webinar-stock.adai.co.jp/about



※1：別途導入に伴う初期費用がかかります


■株式会社AdAIについて

【会社概要】


社名：株式会社AdAI（アドエーアイ）／AdAI, Inc.


本社所在地：東京都渋谷区道玄坂 1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F


代表取締役：江藤 久昌


設立： 2023年1月1日


事業内容： ウェビナー事業、AI事業


ウェブサイト：https://adai.co.jp/(https://adai.co.jp/company/)



【報道関係の方からのお問合わせ先】


広報担当者：北村 友里江


メールアドレス：contact@adai.co.jp