日常にいつも星空を　卓上＆壁掛けカレンダー「星空こよみ ASTROGUIDE CALENDAR 2026」発売

株式会社アストロアーツ

天文ソフト「ステラナビゲータ」の開発や天文雑誌「月刊星ナビ」の発行など天文関係プロダクツの開発会社である、株式会社アストロアーツ（東京都・渋谷区 代表取締役社長：大熊正美）は、2026年の星空の見どころがわかるカレンダー「星空こよみ ASTROGUIDE CALENDAR 2026」を2025年8月27日に発売しました。

星空こよみ ASTROGUIDE CALENDAR 2026。（左）壁掛け版、（右）卓上版

「星空こよみ ASTROGUIDE CALENDAR 2026」は2026年の天文現象や星空情報をまとめたカレンダー。「卓上版」と「壁掛け版」の2種類同時発売です。

●日常にいつも星空を コンパクトな「卓上版」

星空の解説と予定管理が同時に叶う、星空好きから天文ファンまで幅広く活用できます。

星空こよみ ASTROGUIDE CALENDAR 2026 卓上版製品特長- コンパクトサイズ卓上に置きやすい180×128mm。リビングやデスクに最適です。- 毎日の天文現象が一目でわかるその日に見られる主な現象をカレンダーに掲載、星空の見どころを逃しません。月の満ち欠けや惑星の簡単な位置もわかります。- 裏面にはおすすめ現象とコラム各月のおすすめ天文現象の解説や身近な天体・月にまつわるコラムを掲載。星空観察のガイドとして活用できます。- スマホアプリ「星空ナビ」と連携QRコードから星座アプリ「星空ナビ」にアクセス。今見られる星座や惑星の位置、天文現象などを詳しく知ることができます。（※iOS/Androidアプリ「星空ナビ」は無料（一部アプリ内課金があります））星空こよみ ASTROGUIDE CALENDAR 2026 卓上版：表星空こよみ ASTROGUIDE CALENDAR 2026 卓上版：裏

●季節の星空を暮らしに「壁掛け版」

季節ごとの星空写真・天体写真を飾りながら、天文情報もわかるカレンダー。星空ファンだけでなく日常に彩りを求める方にもぴったりのアイテム。これ一冊で星空を見に行く予定が立てられます。

星空こよみ ASTROGUIDE CALENDAR 2026 壁掛け版（表紙）製品特長- 季節の星景・天体写真天文雑誌 月刊「星ナビ」のギャラリー掲載作品からその月にぴったりの写真を厳選。眺めるだけで四季折々の星空や天体たちに触れられます。インテリアとしても映えるビジュアルが魅力です。- 充実したマンスリー情報カレンダー部分には毎日の月の形や天文現象、日の出・日の入り、月の出・月の入り時刻を掲載。星見や遠征、観望会の計画立てにも便利。日々の予定を書き込んでお使いいただけます。- スマホアプリ「星空ナビ」と連携壁掛け版もスマホアプリ「星空ナビ」と連携。QRコードからアプリ「星空ナビ」にアクセス可能です。星空こよみ ASTROGUIDE CALENDAR 2026 壁掛け版：上星空こよみ ASTROGUIDE CALENDAR 2026 壁掛け版：下

●「星空こよみ ASTROGUIDE CALENDAR 2026」で紹介している主な天文現象- 1月7日：しし座のレグルス食- 3月3日：全国で好条件の皆既月食- 6月10日：金星と木星の接近- 6月20日：かに座のプレセペ星団に金星が侵入- 7月4～5日：火星と天王星が接近- 8月12～14日：好条件のペルセウス座流星群- 9月25日：中秋の名月- 11月2日：プレセペ星団食- 11月14～17日：火星と木星が接近- 11月24日：おうし座のプレアデス星団食- 12月14～15日：最高条件のふたご座流星群●製品について

製品名／「星空こよみ ASTROGUIDE CALENDAR 2026」

発売日／2025年8月27日

編集、発行／株式会社アストロアーツ

販売場所／アストロアーツ公式オンラインショップ、楽天市場、Amazon ほか

〈卓上版〉

サイズ／180×128mm

価格／1,200円（10%税込）

製品情報ページ https://www.astroarts.co.jp/products/cal2026d/

〈壁掛け版〉

サイズ／420×297mm（A3サイズ・展開時）

価格／1,500円（10%税込）

製品情報ページ https://www.astroarts.co.jp/products/cal2026w/

スマートフォンアプリ「星空ナビ」 https://www.astroarts.co.jp/products/navi/

アストロアーツ ウェブサイト https://www.astroarts.co.jp/