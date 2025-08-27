株式会社FLIP FRAMEとの2025-26シーズンパートナー契約締結のお知らせ
この度、さいたまブロンコスは、株式会社FLIP FRAMEと2025-26シーズンより、オフィシャルパートナー契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。
■会社概要
会社名：株式会社FLIP FRAME
所在地：東京都世田谷区太子堂1-12-27 コンフォートテラス1005号
代表者：代表取締役 木下大樹
設立年：2024年3月1日
事業内容：各種映像コンテンツ制作 , Webサイト制作
HP：https://flip-frame.co.jp/
株式会社FLIP FRAME 代表取締役 木下 大樹 様コメント
このたび、株式会社FLIP FRAMEは、プロバスケットボールチーム「さいたまブロンコス（THE SAITAMA BRONCOS）」様とオフィシャルパートナー契約を締結いたしましたことをご報告申し上げます。
さいたまブロンコス様は、埼玉県を拠点に地域に根ざした活動を展開し、多くのファンや子どもたちに夢と感動を届けておられます。
その姿勢は、私たちが掲げる「映像制作とWeb制作を通じて、ブランドの価値を最大化し、人々の心を動かす体験を創る」という想いと深く共鳴するものです。
また、当社の使命である「枠を超え、新たなナニカを創る。」というコンセプトのもと、テクノロジーとクリエイティブの力を融合し、人々の心を動かすコンテンツを生み出してきました。
今後はその力を活かし、さいたまブロンコス様の活動を全力で応援するとともに、地域社会のさらなる発展に貢献してまいります。
株式会社FLIP FRAME 代表取締役 木下大樹
■さいたまブロンコスについて（https://broncos20.jp/）
運営会社：株式会社ブロンコス２０（ブロンコストウェンティ）
所在地：〒330-0061 埼玉県さいたま市浦和区常盤5丁目1番20号
代表者：代表取締役 福田 剛紀 ／ 小竹 克幸
さいたま市、所沢市をダブルホームタウンとして活動するB3リーグ所属の男子プロバスケットボールチーム。
Bリーグの前進であるbjリーグがスタートした際に初年度から参加したクラブ「オリジナル６」の１つで有数の歴史を持つ。2020年に経営の健全化と、地域に愛され地域に貢献できるクラブチーム作りを目指し再始動。
チームスローガンは「WILDPOWER」。バスケットボールを通じてTHE SAITAMAを元気にすることを目指し、未来を担う子どもたちに向けた取組に注力しているクラブです。
