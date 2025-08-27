【スタートアップでインターンをしたい学生募集】STATION Aiが学生インターン採用マッチングイベントを9月9日に開催

STATION Ai株式会社

STATION Ai株式会社（本社：名古屋市昭和区、代表取締役社長 兼 CEO：佐橋 宏隆）は、日本最大級のオープンイノベーション拠点「STATION Ai」にて、スタートアップでのインターンを希望する大学生を対象としたマッチングイベントを2025年9月9日に開催します。

イベント開催の背景

近年、スタートアップにおいては、事業成長を支える優秀な学生インターンの採用ニーズが高まっています。一方、学生にとってもスタートアップでの実務経験は、将来のキャリア形成や起業マインドの醸成につながる貴重な成長機会です。

しかし、両者を直接結び付ける場は限られており、特に東海エリアにおいては「採用を希望するスタートアップ」と「挑戦したい学生」が出会う機会が不足していました。

こうした課題を解決するため、STATION Aiは、東海エリアで挑戦する若い世代と革新を続けるスタートアップのマッチングを後押しし、新たなキャリア形成の可能性を切り拓く場として、本イベントを開催します。

イベント概要

名称：STATION Ai スタートアップ×学生マッチングイベント

日時：2025年9月9日（火）18:00～20:30

会場：STATION Ai 3Fイベントスペース（愛知県名古屋市昭和区）

対象：・スタートアップでのインターンに関心のある東海エリアの大学生

・STATION Aiに入居するスタートアップ

今後の展開

■内容- スタートアップ各社によるショートピッチ（事業内容・募集職種紹介）- 学生との交流・ネットワーキング- 個別相談・エントリー受付■参加予定のスタートアップ（７社予定）- Lawin株式会社（ITサービス業、食品企画・コンサルティング、グラフィックデザイン）- 株式会社トータルネットワークサービス（ドローン測量・点検、レーザースキャナー計測、建築設計・土木設計等）- station株式会社（コミュニティデザイン、場・施設・街づくり、スタートアップ支援）- 株式会社eiicon（オープンイノベーション支援：プラットフォーム、コンサル、メディア等）- 株式会社picks design（デザイン・ブランディング支援、地域体験型サービス）- 株式会社就活ラジオ（新卒採用支援メディア、プログラム、エージェントサービス）

STATION Aiでは、本イベントを皮切りに、キャリア関連のイベントや交流会を継続的に開催し、情報発信を強化していきます。

● キャリアイベントの開催

「INNOVATION JOB FAIR ～STARTUP DAY AICHI」をはじめ、スタートアップ特化型のキャリアイベントやマッチングイベント、セミナーなどを定期的に実施予定です。

● スタートアップ求人情報の発信

入居スタートアップにおける正社員の採用だけでなく、副業・パートタイム・インターンの募集情報も随時発信していく予定です。

■本件に関するお問い合わせ

STATION Ai株式会社

担当：加藤 大貴

問い合わせフォーム(https://dc0a3e02.form.kintoneapp.com/public/inquiry)よりご連絡ください。

※問い合わせカテゴリ：スタートアップ支援に関する問い合わせ

■本イベントへの申し込み・今後の情報を受け取りたい方

STATION Ai Talent Hub(https://forms.gle/FXV53eaijW43usmj6)にご登録ください。

■注意事項

● 雇用契約責任の明示

本イベントを通じて成立するインターンシップや雇用契約は、学生と受け入れ企業の間で直接締結され、当社はこれに関する一切の責任を負いません。

● 労務事案への免責

賃金や労働条件、ハラスメント、安全衛生等に関して生じた問題は、当該学生と受け入れ企業の間で解決されるべきものであり、当社はこれに関与しません。