サンロッカーズ渋谷とオフィシャルトップパートナー契約を締結

日本サニパック株式会社サンロッカーズ渋谷とオフィシャルトップパートナー契約を締結

日本サニパック株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：井上 充治、以下 サニパック）は、サンロッカーズ渋谷（株式会社サンロッカーズ 本社：東京都品川区、代表取締役社長：神田康範）と2021-2022シーズンよりオフィシャルパートナーおよびサプライヤー契約を締結しておりましたが、この度、2025-26シーズンにおいてはオフィシャルトップパートナー契約を締結いたしましたことをお知らせします。

本契約締結に伴い、「サニパック」のロゴを、2025-26シーズンから選手が着用する公式ユニフォーム（パンツ右もも部分）、クラブの各種広報物に掲出いたします。

■株式会社サンロッカーズ 代表取締役 神田康範様 コメント

このたび、日本サニパック株式会社様とオフィシャルトップパートナー契約を締結できましたことを、大変光栄に思います。

これまでのパートナーシップにおいて、日本サニパック様には地域や環境への思いを軸に、クラブの活動を力強く支えていただきました。その姿勢は、私たちが大切にする「スポーツを通じた価値創造」と深く通じるものがあります。

今回の契約を新たな節目として、これまで築いてきた信頼関係をさらに深め、より多くの方々に感動と活力をお届けできるよう挑戦を続けてまいります。

日本サニパック様と共に、心揺さぶるバスケットボールをお届けし、地域や社会にポジティブな変化を生み出してまいります。

■日本サニパック株式会社 代表取締役 井上充治 コメント

日本サニパックは創業以来50年以上、渋谷区を本社としてゴミ袋や食品用保存袋の製造・販売を行っています。北渋地域のイベントへの協賛や近隣小学校での出前授業の実施など、地元である渋谷区への地域貢献にも積極的に取り組んでいます。

サンロッカーズ渋谷とは、2021年よりオフィシャルパートナー契約を締結させていただいて以降、スポーツを通じた様々な取り組みで地域住民の皆様、そしてファンの皆様へ楽しさや感動をお届けしてまいりました。そんなサンロッカーズ渋谷とこの度、オフィシャルトップパートナー契約を結べることとなり、大変光栄に思います。

同じく渋谷区を拠点とする企業同士、今後も連携を強化して地域社会へ新たな価値を提供できるよう、一緒に「前に」進んでいきたいと思います。

サンロッカーズ渋谷の躍進を心より応援してまいります。

■会社概要

社名：日本サニパック株式会社

所在地：〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-25-5

代表者：代表取締役社長 井上充治

事業内容：ポリエチレン製ゴミ袋、食品保存袋、水切り袋、食品シートなどの製造、及び販売

設立年：1970年（昭和45年）

株主：伊藤忠商事株式会社 100%

■お問い合わせ先

本件に関する報道機関様からのお問い合わせ窓口

日本サニパック株式会社

経営企画本部 広報担当 細川

TEL：03-3469-4842

お問い合わせ窓口：

https://www.sanipak.co.jp/contact.html