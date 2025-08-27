テクノスジャパン、ウォルターズ・クルワーよりCCH(R) Tagetikのシルバーパートナー認定を取得

株式会社テクノスジャパン

DXでつながる社会の未来を切り拓く 株式会社テクノスジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役 社長執行役員：吉岡 隆、以下「テクノスジャパン」）は、Wolters Kluwer（ウォルターズ・クルワー、本社：オランダ、南ホラント州）が提供する経営管理ソリューション「CCH Tagetik」において、このたび「シルバーパートナー」認定を取得したことをお知らせします。

CCH Tagetikパートナー認定と当社の取り組み

テクノスジャパンは、2017年よりウォルターズ・クルワーの経営管理ソリューション「CCH Tagetik」の販売パートナーとして、さまざまな企業様へCCH Tagetikの導入支援や運用サポートに取り組んでまいりました。CCH Tagetikパートナー認定プログラムでは、Wolters Kluwerがパートナー各社の製品知識や技術力に基づき、ステータスを付与しています。このたび、当社はシルバーパートナーの認定基準を満たしたことで、「シルバーパートナー」として認定されました。

テクノスジャパンのソリューション紹介 URL：https://www.tecnos.co.jp/solution/cch-tagetik/

テクノスジャパンの取り組み

テクノスジャパンは、CCH Tagetikをはじめとする経営管理ソリューションの導入・活用を通じて、お客様の経営課題や業務プロセスの改善に寄り添う伴走型のサービスを提供しています。豊富な導入実績とプロジェクト経験に基づき、要件定義からシステム構築、運用定着まで、一貫して支援しています。また、ERP、CRM、自社開発のCBP（Connected Business Platform）などの連携によるトータルソリューションを強化し、企業のデータドリブン経営や全社最適化の推進に貢献しています。

さらに、変化の激しい市場環境や法制度への迅速な対応を目的として、社内の専門人材育成・認定教育、CCH Tagetikの最新情報やグローバルベストプラクティスの習得・共有にも積極的に取り組んでいます。

テクノスジャパン第一本部第一ソリューション部よりコメント

「このたび、CCH Tagetikの「シルバーパートナー」として認定いただき、大変光栄に存じます。2017年のパートナーシップ開始以来、多くのお客様に対し、経営管理の強化や課題解決をご支援してまいりました。社員一人ひとりの知識・技術力の研鑽やお客様の期待に真摯に応えようとする取り組みが、今回の認定につながったものと考えております。

今後も、さらなる専門性の向上と実績の積み重ねに努めてまいります。また、CCH Tagetikの特長を活かしたご提案および伴走型サポートを通じて、お客様の経営課題解決と企業価値向上に貢献してまいります。」

ウォルターズ・クルワー CCH Tagetik 日本 マネージングディレクター 箕輪久美子氏よりコメントを頂戴いたしました。

「ウォルターズ・クルワーは、テクノスジャパンがCCH Tagetikシルバーパートナーステータスを取得されたことを心よりお祝い申し上げます。今後も、企業業績管理分野におけるテクノスジャパン様の豊富な知見と経験と、当社CCH Tagetikの先進テクノロジーを融合させ、日本企業の競争力強化に一層貢献してまいります。」

今後の展望

企業経営におけるデータ活用の重要性がさらに高まる中、テクノスジャパンでは「データマネジメント領域」の強化を重要な戦略のひとつと位置付けています。多様なシステムや業務プロセスで蓄積されるデータを一元管理・活用できる仕組み作りを通じて、企業の経営判断の迅速化と競争力の向上を支援してまいります。

また、経営管理システムとERP、CRM、CBPなど、各種業務システムを連携・分析可能な環境の提供や、データドリブン経営戦略の策定を支援するソリューションの開発にも注力し、データの収集から活用までを包括的にサポートするサービスを拡充していきます。

【あわせてご紹介】

テクノスジャパンでは、企業間取引のデジタル化・効率化を支援する「CBP注文決済サービス」も提供しています。CBP注文決済サービスは、企業間の受発注や決済業務をシームレスに一元化できるクラウド型プラットフォームです。詳細は当社ウェブサイトをご覧ください。CBP注文決済サービス詳細はこちら：https://cbp.tecbp.com

CCH Tagetik Intelligent Platformについて

最先端のAI機能を備えたCCH Tagetik Intelligent Platformは、企業経営管理に必要なデータを収集し、多様な分析を実現することで隠れた洞察を引き出し、意思決定の迅速化を実現する経営管理ソリューションです。独自のデータ構造と、標準装備されたETL（Extract/Transform/Load）やユーザー定義テーブルによる明細レベルのデータ収集・管理によって、より詳細な予実分析や業績管理が可能となります。また、グローバルかつ複数事業に展開するグループ会社を同一プラットフォームで管理することで、全社の経営管理プロセスを統一することが可能です。高い拡張性と柔軟性を持つCCH Tagetikは、2,000社以上の企業に採用されており、多様な業界・業種のトップ企業の経営管理基盤として、グローバルスタンダードの地位を確立しています。テクノスジャパンは、会計に関わるシステムとしての信頼性、今後の拡張性などの観点から、CCH Tagetikを推奨しています。

株式会社テクノスジャパンの会社概要

テクノスジャパンは「企業・人・データをつなぎ社会の発展に貢献する」をグループミッション、「LEAD THE CONNECTED SOCIETY TO THE FUTURE」をビジョンとして掲げ、企業のデータドリブン経営に伴走しています。1994年の創業以降、ERPのシステムコンサルティングとインテグレーションを展開。現在はCRM、自社開発の企業間協調プラットフォームCBPを組み合わせた「ERP×CRM×CBP」のトータルソリューションで、経営管理およびサプライチェーン全体の高度化による企業の生産性向上を支援しています。

会社名：株式会社テクノスジャパン

所在地：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー14階

代表者：代表取締役 社長執行役員 吉岡 隆

設立：1994年4月27日

資本金：5億6,252万円

URL：https://www.tecnos.co.jp/

※本文中の社名、商品・サービス名などは、各社の商標または登録商標である場合があります。