マネーツリー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：ポール チャップマン、以下「マネーツリー」）は本日、ホワイトペーパー「日本における与信審査の現状と与信データ品質向上の提案」を公開いたしました。本ホワイトペーパーは、マネーツリー独自の市場調査に基づき、日本における与信審査の現状を概観し、その改善策として、与信スコアリングの主要素である与信データの品質向上を提言しております。具体的には、マネーツリーの収入・支出・資産証明ソリューションであるMoneytree Verifyを紹介しております。

マネーツリーの最高プロダクト責任者であるアレクサンダー オールドは、「Moneytree Verifyがもたらすデータ品質の向上を通じて、日本の与信審査を革新するご提案ができることを光栄に存じます」と述べております。

本ホワイトペーパーは、以下よりダウンロードいただけます。

Moneytree Verify 製品ページ：getmoneytree.com/jp/verify/about (http://getmoneytree.com/jp/verify/about)

マネーツリーについて

2012年に日本で創業。金融データプラットフォーム「Moneytree LINK(R)︎」をベースに、個人資産管理サービス「Moneytree(R)︎」および、企業向けにデータ連携サービスを提供しています。国内では現在、金融・会計業界の標準APIとして認知され、人々に信頼されるデータプラットフォームの構築を目指しています。フィデリティー・インターナショナル、米国セールスフォース・ドットコム、三大メガバンク系ファンド、SBIインベストメント、地域金融機関系ベンチャーキャピタル、海外大手運用会社から出資を受けています。

Moneytree Verifyについて

Moneytree Verifyは、与信審査における新たな与信データとして、リアルタイムかつ網羅的で正確な収入・支出・資産情報を提供いたします。これにより、審査業務の効率化と与信精度の向上を実現し、ローン・リース・サプライチェーンファイナンス等の与信審査を必要とする事業の拡大に貢献します。

ウェブサイト：https://getmoneytree.com/jp/verify/about

