マネーツリー株式会社

マネーツリー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：ポール チャップマン、以下「マネーツリー」）は本日、融資サービスを提供している企業向けに融資DX「Moneytree Verify」の提供を開始いたします。

「Moneytree Verify」では従来難しかった融資申込者・企業の収入・支出・資産情報を与信データとして活用、新たな信用指標に基づいた与信判断が可能となります。今後マネーツリーは融資領域における共創パートナーとして「Moneytree Verify」を通じ、日本の様々な企業における与信審査の改善に貢献できることを期待しています。

今回発表した「Moneytree Verify」開発に至る背景は、Verify製品ページのホワイトペーパー「日本における与信審査の現状と与信データ品質向上の提案」でお読み頂けます。

Moneytree Verify 製品ページ：getmoneytree.com/jp/verify/about (http://getmoneytree.com/jp/verify/about)





「FIT 2025」セミナー開催およびオンデマンドセミナー提供について

「Moneytree Verify」のローンチに合わせ、10月9日（木）に開催される「FIT TOKYO 2025（金融国際情報技術展）」にて「AIとDXで『マネタイズ』の壁を打ち壊す～CFデータを活用した中小企業市場戦略～」をテーマとしたセミナーを開催いたします。

【FIT TOKYO 2025 セミナー概要】

・開催日時：10月9日（木）10:10～10:50（40分間）

・会場：東京国際フォーラム ガラス棟

・定員：75名（金融機関限定）

・講師：マネーツリー株式会社 Business Development Director 山口 賢造

Senior Product Manager ジェームス ウィランス

・ゲスト講師：株式会社電通総研 執行役員 事業開発室長 伊藤 千恵氏

・ウェブサイト：https://fit-tokyo.nikkin.co.jp/

本セミナーでは、これまで採算が取りづらいとされていた中小企業市場において、大手金融機関の先進事例を踏まえ、AIとDXによる「マネタイズの壁」打破について解説いたします。

「最も嘘がつけない生の情報」であるキャッシュフローデータを活用した与信審査の革新により、日本の99.7%を占める中小企業市場を新たな収益源に変える攻めの戦略をお伝えします。

【オンデマンドセミナー事前受付】

FITセミナーと同内容のオンデマンド版を、10月9日のセミナー終了後に事前申込者へ配信いたします。

会場にお越しいただけない皆様もぜひご活用ください。

・配信開始：10月9日FITセミナー終了後、準備でき次第順次配信

・申込開始：本日より受付開始

・申込方法：専用フォームよりお申し込みください

・申込フォーム：https://getmoneytree.com/submission/2025-on-demand-fit-webinar (https://getmoneytree.com/submission/2025-on-demand-fit-webinar)

マネーツリーについて

2012年に日本で創業。金融データプラットフォーム「Moneytree LINK(R)︎」をベースに、個人資産管理サービス「Moneytree(R)︎」および、企業向けにデータ連携サービスを提供しています。国内では現在、金融・会計業界の標準APIとして認知され、人々に信頼されるデータプラットフォームの構築を目指しています。フィデリティー・インターナショナル、米国セールスフォース・ドットコム、三大メガバンク系ファンド、SBIインベストメント、地域金融機関系ベンチャーキャピタル、海外大手運用会社から出資を受けています。

Moneytree Verifyについて

Moneytree Verifyは、与信審査における新たな与信データとして、リアルタイムかつ網羅的で正確な収入・支出・資産情報を提供いたします。これにより、審査業務の効率化と与信精度の向上を実現し、ローン・リース・サプライチェーンファイナンス等の与信審査を必要とする事業の拡大に貢献します。

ウェブサイト：https://getmoneytree.com/jp/verify/about

会社概要

会社名：マネーツリー株式会社

代表取締役：ポール チャップマン

資本金：1億円 (2022年3月末時点)

設立日：2012年4月23日

ウェブサイト： https://getmoneytree.com/jp/home

本件に関するお問い合わせ先

マネーツリー株式会社 広報窓口(press@moneytree.jp)までご連絡ください。