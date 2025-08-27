「カウカモ」、Instagramフォロワー10万人突破×サービス開始10周年記念の特別ギフトキャンペーンを実施

株式会社ツクルバ

株式会社ツクルバ（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO 村上 浩輝、以下「ツクルバ」）が提供する中古・リノベーション住宅の流通プラットフォーム「カウカモ」は、Instagram公式アカウント（ https://www.instagram.com/cowcamo ）のフォロワーが2025年8月に10万人を突破しました。フォロワーの皆さまへ感謝の気持ちを込めて、「カウカモ」サービス開始10周年記念プロジェクト「cowcamo 10th Anniversary Year」（※1）も踏まえた、特別ギフトキャンペーンを実施します。

※1 2025年7月18日発表「「カウカモ」、サービス開始10周年を記念して、年間を通じた特別プロジェクト「cowcamo 10th Anniversary Year」を始動」(https://tsukuruba.com/news/2618)

特別ギフトキャンペーンについて

8月27日(水)～9月5日(金)の期間、以下の条件を満たしていただいた方を対象に、サービス開始10周年特別ギフト「dōzo by カウカモ」を抽選で10名様にプレゼントします。

１.「カウカモ」Instagram公式アカウント（ https://www.instagram.com/cowcamo ）をフォロー

２.本キャンペーンの投稿（ https://www.instagram.com/p/DN17QX30Oxm/?igsh=aHNua2dud3FmbTl4 ）にいいね＆コメント

３.Instagramストーリーズで本キャンペーンの投稿をシェア＆「カウカモ」Instagram公式アカウントをメンションで当選確率が2倍に

詳細はInstagramの投稿（ https://www.instagram.com/p/DN17QX30Oxm/?igsh=aHNua2dud3FmbTl4 ）をご確認ください。

「カウカモ」Instagram公式アカウントについて

「カウカモ」に掲載された中古・リノベーションマンションの新着情報をはじめ、お客さまのリノベーション事例やご自宅購入後の暮らしの様子などを、豊富な写真と共に日々ご紹介しています。

セミナーやキャンペーンなどの情報も定期的に投稿しておりますので、中古・リノベーションマンションに興味のある方や「いつか買うかも」と考えている方は、ぜひフォローをよろしくお願いします。

Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/cowcamo



＜株式会社ツクルバ 会社概要＞

「住まいの『もつ』を自由に。『かえる』を何度でも。」というVISIONのもと、住宅流通構造を顧客本位に変革するための事業を行っています。デザインとテクノロジーをかけあわせることで、住まいを人生の制約から、可能性を広げる選択肢へと進化させ、誰もが個性豊かな“叶えたい暮らし” を実現できる社会を目指します。

https://tsukuruba.com/

会社名：株式会社ツクルバ（東証グロース 証券コード：2978）

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-3-14 恵比寿SSビル 7F

設立：2011年8月

代表者：代表取締役CEO 村上 浩輝

事業内容：中古・リノベーション住宅のマーケットプレイス型の流通プラットフォーム「cowcamo（カウカモ）」（https://cowcamo.jp/）の企画・開発・運営、家を売りたい人と買いたい人のマッチングサービス「ウルカモ」（https://cowcamo.jp/urucamo/）の企画・開発・運営など