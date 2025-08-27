【いーふらん】社員幸福満足度日本一に向けて。2隻目となる豪華クルーザーを導入

株式会社いーふらん

株式会社いーふらん（本社：神奈川県横浜市、代表取締役会長 渡辺喜久男、以下いーふらん）は、は、福利厚生の一環として社員の幸福満足度を充足するため、2隻目となるクルーザーを導入しましたことをお知らせいたします。

・背景

いーふらんでは、社員が長く働き続けられる環境づくりを目指し、さまざまな福利厚生制度を導入しています。これは「社員幸福満足度日本一」を目標に掲げ、社員一人ひとりが日常を豊かに過ごし、仕事にも前向きに取り組めるような環境を整えたいという想いに基づくものです。

多彩な福利厚生の中でも、クルーザーを利用したアクティビティは特に人気です。

いーふらんでは、これまでに計2隻のクルーザーを購入してきましたが、その2隻は入れ替えでの購入であったため、保有数は1隻となっておりました。そして、所有するクルーザーを社員の交流促進を目的とした福利厚生として活用してまいりましたが、このたび、新たに全長20.50mの豪華クルーザーを導入いたしました。これにより、いーふらんは2隻のクルーザーを保有することとなります。今後は、この新たに導入したクルーザーも活用し、水上バイクやパラセーリングボートなどのアクティビティを通じて、非日常の体験を提供するとともに、社員同士の交流をさらに深めてまいります。

・購入に至るまでのストーリーはこちら

https://youtu.be/5DEwxNHlzPQ?si=bcILxU_Dac6slxvU

・クルーザーについて

Sunseeker社製（イギリスの高級クルーザーメーカー）

全長：20.50m、65フィート

全幅：5.10m

喫水：1.6m

排水量：37,810kg

燃料タンク：3,500L

清水タンク：800L

エンジン：Volvo Penta IPS 1200 / IPS 1350

・内装

・新卒採用を強化

いーふらんは創業から25期連続売上を更新し続けており、長期目標として1兆円企業になることを掲げております。いーふらんの主軸事業は高価買取店「おたからや」で、店舗数は全国1,500店舗と、業界最大級を誇っております。また、「おたからや」のグローバル展開も進めており、2025年2月には香港に海外1号店をオープン。続いて4月にはシンガポールへ出店し、6月には3カ国目となる台湾への出店を実現いたしました。今後は香港、シンガポール、台湾、タイ、インドネシア出店を皮切りに、アジアを中心としたエリアでの店舗展開を進めていく予定です。

国内外において「おたからや」を主軸事業として成長を続け、1兆円企業を目指してまいります。

その目標を達成するためには、挑戦心に富んだ若い社員の力が重要と考え、新卒採用に力を入れて取り組んでおります。新しいことに挑み続ける当社では、新しいポストが次々と生まれ、社歴に関係なく能力次第で活躍できる環境をつくりあげております。

新卒採用ページでは、当社の最前線で挑戦を続ける新卒入社社員たちのインタビューを公開しております。就活軸やいーふらんの決め手、今後の目標などありのままを語ってくれています。是非ご覧ください。

・いーふらんってどんな会社？

◆当社は3兆円規模に成長しているリユース業界の中で、ブランド品・高級宝飾などの高価買取店「おたからや」を運営している企業です。リユース業は『地球にやさしいエコビジネス』であり、社会貢献度が高い事業として昔から広く世の中から支持されておりました。特に昨今の不安定な景気情勢のなかでは景気の影響を非常に受けにくい業界として注目を集めています。

◆業界成長率が130%の中、当社の成長率は直近5年で700%と業界の成長をけん引し続けている企業です。従業員1,670人を抱えるまでに成長しております。業績も創業から25年間連続して成長を成し遂げており、2024年6月期は売上840億円を達成いたしました。

◆「おたからや」は業界トップの出店数（全国1,500店舗）を誇り、Google口コミ4.8（※）を獲得しお客様からの信頼も厚く頂戴しております。

※2025年7月1日～7月15日の直営店（355店舗）にいただいた評価をもとに出した結果です。

◆その他にもヘルスケア事業「フィットネス＆ストレッチ 健康の森」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-」、フランチャイズ事業、オークション事業、不動産事業など「価値」を未来に繋ぐハブとなる事業展開をしています。

【株式会社いーふらんの概要】

社名：株式会社いーふらん

設立年月：2000年3月

代表取締役会長 渡辺 喜久男

代表取締役社長 鹿村 大志

所在地：〒220-6115 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号 クイーンズタワーB 15階

ホームページ：https://e-fran.jp/

事業内容：

リユース事業、高級宝飾・時計・地金商「おたからや(https://www.otakaraya.jp/)」、ヘルスケア事業「フィットネス＆ストレッチ 健康の森(https://onkatsu-fitness.jp/)」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-(https://e-swing-premium.jp/)」、フランチャイズ事業(https://franchise.otakaraya.net/)、オークション事業(https://www.otakaraya.jp/lp_page/auction/)、不動産事業(https://mm-property.jp/)

