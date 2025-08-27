「何から始めれば？」その問いに、120％の答えを。奈良商工会議所　創業塾

奈良商工会議所

奈良商工会議所（住所：奈良市西大寺南町8-33）は、創業塾を下記日程にて開催します。このイベントは、【ひとりでは越えられない壁を、仲間と乗り越える場所】をテーマに、創業予定者及び創業後間もない方を対象にしたものです。「創業したいが経営についてよくわからない・・・」そんな思いのある創業予定・創業後間もない方へ向けた、経営の基礎を学べる講座です。

※本創業塾では多方面で活躍されている起業家を輩出しています。

イベントの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/144809/table/15_1_a039971aed2080a294977ff8544a2a2f.jpg?v=202508280355 ]

内容

全5回のコースで、経営・販路開拓・財務・人材育成の創業・経営に関する基礎を学びます!!

また、当コース終了後もフォローアップ研修・個別相談も実施し、創業まで伴走型で支援します。

全日程を受講されると下記のメリットが受けれらます！

＜受講のメリット＞

・会社設立時の登録免許税の軽減

・創業関連保証の特例

・創業融資の優遇

参加方法

前回の様子

受講をご希望の方は下記URLまたは

- 下記URLまたはチラシの二次元コードより事前申込をお願いします。https://nara-cci.seminarone.com/sougyou2025/event/- 参加定員：40名

お問い合わせ

奈良商工会議所 中小企業振興部

TEL ：0742-52-1777

MAIL：chusho@nara-cci.or.jp