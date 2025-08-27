株式会社ストラテジックキャピタル

弊社は、INTERTRUST TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED SOLELY IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE OF JAPAN-UP（以下「ファンド」といいます。）と投資一任契約を締結しており、ファンド及び弊社（以下「SC」といいます。）は、ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社（以下「ガンホー」といいます。）の株式を約8.5%保有しています。

SCは、2025年7月23日付でガンホーに対し臨時株主総会の招集請求を行い、ガンホーは、9月24日に臨時株主総会（以下「本総会」といいます。）を開催する旨公表しました。

本総会に関連し、以下のとおり情報開示しましたので、お知らせいたします。

特設サイト（https://stracap.jp/3765-GUNGHO/(https://stracap.jp/3765-GUNGHO/)）を開設しました

特設サイトでは、本総会に上程したSCの株主提案、特に森下社長を解任すべき理由を詳細に説明しております。

取締役会意見に対する見解（https://stracap.jp/3765-GUNGHO/Objection.pdf(https://stracap.jp/3765-GUNGHO/Objection.pdf)）を公表しました

ガンホー取締役会の反対意見に対するSCの見解を掲載しております。

https://prtimes.jp/a/?f=d52343-98-71730c28d7111ec7e929561f404f53b3.pdf

