令和7年度第2回OCVB定例記者懇談会を開催いたしました

一般財団法人沖縄観光コンベンションビューローでは、報道関係記者の皆様方との自由な懇談を通して情報交換など相互交流を深め、沖縄の観光振興に資するとともに、観光施策の円滑な推進に寄与するため、定例記者懇談会を開催しております。

令和7年度第2回定例記者懇談会を下記の通り開催いたしましたので、ご報告いたします。





＜概要＞日時：令和7年8月27日（水）14:00～15:00場所：沖縄産業支援センター2階 OCVB応接室内容：発表事項１.入域客数概況について【総務企画課】２.ツーリズムEXPOジャパン2025愛知・中部北陸への出展について【国内プロモーション課】３.沖縄MICEセミナー&商談会in大阪・東京の開催について【MICE推進課】報告事項１.シンガポール直行便再就航を見据えた沖縄観光プロモーションについて【海外プロモーション課】２.九州・沖縄サミットをフックとしたMICE機運醸成について【MICE推進課】参考※国際会議の定義について

