無料オンラインセミナー「早期の予想損益算出による企業経営」開催のお知らせ

株式会社ニーズウェル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 松岡元）は、2025年9月26日(金)15時より、無料オンラインセミナー「早期の予想損益算出による企業経営 ～企業経営には早期の予想損益が必須！ 収益認識方式の予想損益を「ManaSupport」がシミュレーションします～」を開催します。

１． セミナー概要

企業の経営者は、企業の収益性を高めるために、変化する内外の経営環境に対応しながら、迅速かつ戦略的にビジネスを推進しています。そのために、予想損益を通じて、売上・原価・利益の進捗や事業遂行に関わる課題、生産性の見通しといった重要な情報を早期に把握する必要があります。

管理部門は、経営者が求める予想損益を最適なタイミングで提供しなければなりませんが、収益認識基準への対応を含めた予想損益の作成・分析・管理に多くの時間や労力を費やしている企業は少なくありません。予想損益の提供が遅れたり、実際の損益と大きく乖離したりすると、経営判断に影響を与える可能性があります。

本オンラインセミナーでは、予算作成や予想損益の作成・分析・管理を効率的に行うための方法やツールを紹介します。企業独自のソリューションとして提供する予想損益シミュレーション「ManaSupport」の特徴や当社導入事例を交えて、予算管理の早期化や効率化に役立つ内容をお届けします。

【ManaSupport概要図】２． 開催概要

株式会社ニーズウェル

所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニガーデンコート13階

代表者：代表取締役社長 松岡 元

設立：1986年10月

URL：https://www.needswell.com/

事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守

