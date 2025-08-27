日本サニパック株式会社とのオフィシャルトップパートナー契約締結のお知らせ

株式会社サンロッカーズ

2021-22シーズンよりオフィシャルパートナーおよびサプライヤーとしてクラブを支えていただいた日本サニパック株式会社に、2025-26シーズンからはオフィシャルトップパートナーとして、さらに強力にご支援いただくこととなりました。

本契約締結に伴い、「サニパック」のロゴを、2025-26シーズンから選手が着用する公式ユニフォーム（パンツ右もも部分）、クラブの各種広報物に掲出いたします。





■日本サニパック株式会社 代表取締役 井上充治様 コメント日本サニパックは創業以来50年以上、渋谷区を本社としてゴミ袋や食品用保存袋の製造・販売を行っています。北渋地域のイベントへの協賛や近隣小学校での出前授業の実施など、地元である渋谷区への地域貢献にも積極的に取り組んでいます。サンロッカーズ渋谷とは、2021年よりオフィシャルパートナー契約を締結させていただいて以降、スポーツを通じた様々な取り組みで地域住民の皆様、そしてファンの皆様へ楽しさや感動をお届けしてまいりました。そんなサンロッカーズ渋谷とこの度、オフィシャルトップパートナー契約を結べることとなり、大変光栄に思います。同じく渋谷区を拠点とする企業同士、今後も連携を強化して地域社会へ新たな価値を提供できるよう、一緒に「前に」進んでいきたいと思います。サンロッカーズ渋谷の躍進を心より応援してまいります。■株式会社サンロッカーズ 代表取締役社長 神田康範 コメントこのたび、日本サニパック株式会社様とオフィシャルトップパートナー契約を締結できましたことを、大変光栄に思います。これまでのパートナーシップにおいて、日本サニパック様には地域や環境への思いを軸に、クラブの活動を力強く支えていただきました。その姿勢は、私たちが大切にする「スポーツを通じた価値創造」と深く通じるものがあります。今回の契約を新たな節目として、これまで築いてきた信頼関係をさらに深め、より多くの方々に感動と活力をお届けできるよう挑戦を続けてまいります。日本サニパック様と共に、心揺さぶるバスケットボールをお届けし、地域や社会にポジティブな変化を生み出してまいります。■日本サニパック株式会社 会社概要会社名： 日本サニパック株式会社所在地： 東京都渋谷区幡ヶ谷1 - 25 - 5代表者： 井上充治URL ： https://www.sanipak.co.jp/(https://www.sanipak.co.jp/)■掲出ロゴ

■掲出箇所

サンロッカーズ渋谷公式ユニフォーム（パンツ右もも部分）

サンロッカーズ渋谷各広報物

■サンロッカーズ渋谷について

プロバスケットボールリーグB.LEAGUE B1に所属する、東京都渋谷区をホームタウンとするクラブ。

1935年に設立された「日立本社バスケットボール部」が基となる、歴史ある実業団バスケットボールクラブ「日立サンロッカーズ」が、2016年のB.LEAGUEの発足に合わせ「サンロッカーズ渋谷」としてプロバスケットボールリーグ最高峰のB1リーグに参戦。

2022年よりクラブはセガサミーグループの一員となり、一丸となってリーグ初優勝をめざしています。

なおサンロッカーズ渋谷は2025年にBリーグ傘下最古参のチームとして、創設90周年を迎えました。

クラブ名： サンロッカーズ渋谷

ホームタウン： 東京都渋谷区

ホームアリーナ：青山学院記念館

URL： https://www.sunrockers.jp/(https://www.sunrockers.jp/)

運営会社： 株式会社サンロッカーズ