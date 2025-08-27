当社持分法適用会社における「ネットポジティブ」型の新本社施設開設のお知らせ (シンガポール)

株式会社ミツウロコグループホールディングス

SunPro Groupブランドであり、当社持分法適用会社であるSunPro Energies Pte Ltd (本社：シンガポール、以下、「サンプロ」)は、シンガポールのキアンテック (住所：15 Kian Teck Drive. Singapore 628832) に、設置する施設での電力使用量以上の再生可能エネルギーを自社太陽光パネルによって発電する「ネットポジティブ」型の新本社施設を開設いたしました。

このたびの開設は、2014年のサンプロ創立から11年を迎える中、再生可能エネルギー分野における同社の革新性と持続可能性への揺るぎない取り組みを象徴するものです。

本施設で使用される再生可能エネルギーは、すべて敷地内に設置された太陽光パネルによって供給されており、SunPro Groupの全業務がこの施設に集約されています。これにより、業務効率の向上が図られるとともに、地域社会における環境配慮型インフラの新たなベンチマークとしての役割も果たしております。

オープニングセレモニーにはSunPro Groupの顧客、サプライヤー、協業先の皆様をお招きし、共に開設を祝いました。私たちはSunPro Groupの発展をサポートできることを光栄に思い、今後もシンガポールが掲げる持続可能性と再生可能エネルギーの目標に貢献する、意義ある業務提携の推進に努めてまいります。

(参考 URL)

●SunPro Energies: https://sunproenergies.com/

●SunPro Group: https://sunprogroup.co/

