栃木県の脱炭素・カーボンニュートラルに向けて、足利銀行とバイウィルが顧客紹介契約を締結

株式会社バイウィル

日本全国47都道府県のカーボンニュートラル実現を目指す株式会社バイウィル（本社：東京都中央区、代表取締役社長：下村 雄一郎、以下「バイウィル」）は、足利銀行（本店：栃木県宇都宮市、取締役頭取：清水 和幸）との顧客紹介契約を締結しました。

なお、バイウィルが栃木県内において顧客紹介契約を締結したのは今回が初となります。

環境価値の創出・流通を促進し、栃木県の脱炭素・カーボンニュートラルおよびサーキュラーエコノミーの実現に向けた連携を強化いたします。

【締結日】

2025年8月5日

【契約締結の背景】

日本が目標とする2050年カーボンニュートラルの実現に向け、プライム上場企業をはじめとする多くの事業者が、自社のカーボンニュートラルを目指して脱炭素活動を進めています。

その目標達成におけるひとつの手段が、「環境価値」を取引できる形にしたカーボンクレジットや非化石証書などを活用し、自社では削減しきれない温室効果ガス排出量を埋め合わせる手段が「カーボン・オフセット」です。

しかし、環境価値の流通は、高い需要に反して大幅に不足しており、カーボンニュートラルの実現に向けては環境価値の創出が急務です。

その不足の要因としては、環境価値創出に関する情報不足や、創出手続きにかかる多額の費用や時間、そして、販売への不安などが挙げられます。

そこで、バイウィルはその要因を取り除くため、環境価値創出に向けた啓蒙活動から創出実務の代行、販売先の探索などの取り組みを進めています。

今回の契約締結により、足利銀行の地域ネットワークと、バイウィルが持つ環境価値に関する各種サービスを結集させることで、栃木県におけるカーボンニュートラルの実現を目指します。

【締結内容】

バイウィルがもつ脱炭素・カーボンニュートラルの推進に向けたサービスのうち、足利銀行は、下記（1）（2）に関するニーズを有する同行の取引先を、バイウィルに紹介する役割を担います。

（1）創出サービス業務

対象顧客が環境価値を創出し、売却可能な状態にするまでに必要な一切の手続きを代行・支援するサービス

（２）売買サービス業務

環境価値の売買を支援するサービス

（3）J-クレジットプログラム提供サービス業務

・バイウィルが提供するJ-クレジット創出プログラムへの入会を受け付け、環境価値の創出および売買を支援するサービス

・対象顧客が提供している、または提供を予定しているプログラム型プロジェクトの管理・運営をバイウィルが受託するサービス

今回の足利銀行との連携によって、栃木県内を中心とした環境価値の創出を支援し、それらを、県内を中心とする需要家へと繋ぐことで、栃木県における環境価値と経済価値の循環を目指します。

【バイウィルが取り組むカーボンニュートラル推進支援】

バイウィルでは、以下4つのご支援を通じて、日本のカーボンニュートラル推進を目指しています。

1．環境価値創出支援（クレジット創出）

企業や個人、自治体などの脱炭素に向けた取り組みを「カーボンクレジット」にする手続きを一貫して請け負うことで、創出元による脱炭素への更なる取り組みを後押ししています。森林経営や農業、再エネ・省エネ設備導入など、幅広い方法論でのJ-クレジット創出に対応しています。

2．環境価値売買（クレジット調達・仲介）

自社で創出しているカーボンクレジットに限らず、国内・海外から幅広いクレジット・証書の調達が可能。ご要望に合わせたクレジットのご提供だけでなく、どのようなクレジットを購入すべきかのご相談から承ります。

3．脱炭素コンサルティング

CCS／CCU／CDRなどの革新的な技術や、環境貢献度の高い商品・サービスを環境価値に変え、それを活かした新たなビジネス開発をサポートします。環境価値創出の知見と、長年培ってきた事業開発・ブランディングのノウハウをもとに、技術とアイディアの事業化・収益化をトータルに支援します。

4．ブランドコンサルティング

企業のあり方を定め、社内外から長く愛されるブランドを確立するためのパーパス・ビジョンの策定や、環境への取り組みを自社のブランドに繋げる「環境ブランディング」などをサポート。サステナビリティが重要視される現代のブランド創りを、約230社のブランディング支援実績をもとに一気通貫でご支援しています。

【足利銀行 概要】

■社名：足利銀行

■本社：栃木県宇都宮市桜四丁目1番25号

■公式サイト：https://www.ashikagabank.co.jp/

■代表者：取締役頭取 清水 和幸

■設立：1895年10月1日

■業務内容：銀行業

【バイウィル 会社概要】

■社名：株式会社バイウィル

■本社：東京都中央区日本橋2-3-21 群馬ビル6階

■公式サイト：https://www.bywill.co.jp/

■代表者：代表取締役社長 下村 雄一郎

■設立：2013年11月11日

■事業内容：

・環境価値創出支援事業（クレジット創出）

・環境価値売買事業（クレジット調達・仲介）

・脱炭素コンサルティング事業

・ブランドコンサルティング事業

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社バイウィル 広報担当

e-mail：info@bywill.co.jp

TEL：03‐6262-3584（代表）