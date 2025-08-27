皮脂による毛穴目立ち＆肌あれを集中ケアする「アゼライン酸BOMBマスク」を9月22日より発売

コーセーコスメポート株式会社

コーセーコスメポート株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小林 孝雄）は、スキンケアブランド『クリアターン』において、人気イラストレーターミヤマアユミさんとコラボレーションした、皮脂トラブルが気になる肌も、素肌バランスをととのえ、なめらかなクリア肌へみちびく「アゼライン酸BOMB」（１品目１品種、ノープリントプライス）を2025年9月22日に、全国の量販店・ドラッグストアを中心に発売します。

◇クリアターン公式サイト https://kosecosmeport.co.jp/clearturn/

■発売の背景

『クリアターン』は“Better(ベター) than(ザン) sleeping(スリーピング)～熟睡したような肌に”をコンセプトとし、人気のイラストレーターとコラボレーションをしたシートマスクシリーズを2021年8月より展開しています。肌悩み・気分に合わせて選べるラインナップや共感性を呼ぶパッケージのイラストが支持され、発売以降愛用者を拡大しています。

シートマスクへの関心は依然高く、クリアターンの売上は拡大していますが、その中でも配合成分を訴求した「BOMBマスク」シリーズは美容成分がたっぷり入っているとクチコミで人気の商品です。『クリアターン』はお客様のニーズにキメ細かく提案できる商品づくりを目指し、このたび皮脂による毛穴トラブルへの効果が期待され、次世代のトレンド成分として注目を集めているアゼライン酸を配合した「アゼライン酸ＢＯＭＢマスク」を発売します。

■商品特長

１.皮脂による毛穴目立ち＆肌あれ集中ケア

うるおいたっぷり爆弾級★。肌あれ・毛穴目立ちを集中ケアします。水分・油分のバランスをととのえ、なめらか肌へみちびきます。また、ナノサイズのアゼライン酸カプセルを配合、100MPa＊の高圧処理技術で乳化粒子をナノサイズ化したことで、美容液が角層までぐんぐん浸透します。

２.やさしい使い心地

無着色・無鉱物油・アルコールフリー（エチルアルコール）・パラベンフリー・紫外線吸収剤フリー・シリコーンフリーのやさしい使い心地です。

天然香料配合で心地よい眠りにみちびくようなリラックスハーバルの香りです。

３.角質ケアもできる！凸凹密着シート

シートの表面が凸凹しているプレミアムなベンリーゼTM※6使用。やわらかな肌あたりで、保水性や密着性が優れています。

★はじけるようなうるおい感のある使用感のこと ＊ 100MPaで高圧処理したナノカプセルのこと

※1グルコノラクトン ※2ジペプチド-15 ※3パルミチン酸レチノール ※4 角層まで ※5加水分解ヒアルロン酸 ※6ベンリーゼTMは旭化成の登録商標です。No. F45D011

■『クリアターン』について

1998 年にデビューした、シートマスクブランドです。「高品質な美容液や、独自のスキンケア技術」と「素材、フィット感にこだわったシート」の相性を大切にし、肌状態や悩み、使用シーンに合わせて豊富なラインナップを取り揃えています。世界10の国と地域（日本、中国、香港、マカオ、台湾、モンゴル、タイ、シンガポール、マレーシア、ベトナム）で展開しています。

2025年9月22日 発売

『クリアターン』 新商品（1品目1品種)

商品名/容量/特長

クリアターン アゼライン酸 BOMBマスク

販売名：CT BS うるおいマスク AZ 7枚入

うるおいたっぷり爆弾級★。アゼライン酸(保湿)配合のシートマスクで、皮脂による毛穴目立ち＆肌あれを集中ケア。水分・油分のバランスをととのえ、なめらか肌へみちびきます。人気イラストレーターミヤマアユミさんコラボデザインのシートマスク。

★はじけるようなうるおい感のある使用感のこと

■『コーセーコスメポート』について

『コーセーコスメポート株式会社』は、株式会社コーセーが100％出資するグループ会社でお客さまが手に取って自由に選べるセルフ販売を中心に展開しています。既存の概念にとらわれることなく、新しいチャレンジと自由な発想でお客さまに喜んで頂ける商品をお届けすることを目指す事業体です。

