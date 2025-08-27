キッチンカーにサンプリング、親子で楽しめる仕掛けも「Commune Marche in Summer」全18ブランドのコンテンツを発表

コミューン株式会社

コミュニティサクセスプラットフォーム「Commune（コミューン）」を提供するコミューン株式会社は、2025年9月12日(金)・13日(土)に開催される、初の合同ファンミーティングイベント「Commune Marche in Summer」（#コミュマル）の各ブランドの出展内容を発表いたします。

本イベントでは、ジャンルを超えた複数の企業コミュニティが一堂に会します。日頃オンラインで交流するファンと企業、ファン同士がリアルの場で融け合うことで、新たな関係性や価値が生まれることを目指します。さらに、一般来場者に開かれたイベントにすることで、企業の既存ファンのみならず、新たなファン層とのつながりも目指します。

参加登録はこちら：https://commune-marche.peatix.com(https://commune-marche.peatix.com)

注目コンテンツのご紹介

■親子で挑戦！キックターゲットで盛り上がろう！＜9/13(土)限定＞（協力：横浜FC）

9月13日(土)の1日限定で、お子様から大人まで白熱する「キックターゲット」が登場します。週末のお出かけに、親子で力を合わせて高得点を狙ってみませんか？



このキックターゲットは、Jリーグクラブ「横浜FC」のロゴが入った特別仕様。サッカー好きの皆様やお子様連れの方にもぜひ挑戦していただきたいコンテンツです。同会場ではフェイスペイントも実施し、イベントをさらに盛り上げます。

■人気ブランドの味をキッチンカーで気軽に体験

会場の中央には、人気2ブランドのメニューが並ぶキッチンカーが登場。気になるあの味を試してみるチャンスです。

BASE FOODをもっと楽しむアレンジメニュー

完全栄養食「BASE FOOD」のパンを使ったオリジナルメニューをお届け。コミュニティメンバーから寄せられた、日常に取り入れやすい、いつもとちょっと違う食べ方をぜひお試しください。

老舗パスタメーカーの"本気"を味わう、もちもち生パスタ

創業100年以上の歴史を持つパスタメーカー・ニューオークボ提供の生パスタを使った”本格パスタ”をキッチンカーで販売。長年愛される、もちもち食感が自慢の出来立てアツアツのパスタをお楽しみいただけます。青空の下で味わう一皿は、格別のおいしさです。

【全18ブランド 出展コンテンツ一覧（一部）】 ※五十音順

■食・飲料の試食、販売

・梅乃宿酒造株式会社： キッチンカーでこだわりのお酒を提供（20歳以上対象）

・CityCamp株式会社： クラフトコーラ「OFF COLA」の販売

・ベースフード株式会社： BASE BREADのサンプリング

■健康・美容・生活用品の体験、紹介

・東洋アルミエコープロダクツ株式会社： 「サンホイル」など商品のサンプリング

■暮らし・空間の展示、紹介

・株式会社かりゆしインターナショナル： 沖縄の限定クッキーなどノベルティのサンプリング

・株式会社LIXIL： 猫と人が心地よく暮らすための建材「猫壁（にゃんぺき）」の展示

■キッチンカー＆コミュニティ連携メニュー

・ベースフード株式会社： ファンコミュニティの声から生まれた限定メニューの販売

・株式会社ニューオークボ： キッチンカーで出来立ての本格生パスタの販売

■その他体験コンテンツ

・横浜FC（ロゴスポンサー）： オリジナルキックターゲットの設置（9/13限定）

・コミューン株式会社：フェイスペイント体験（9/13限定）

各ブランドの出展内容詳細は、コミューン公式noteにて随時公開予定です。

https://note.com/communeinc/n/nb91fb2778dd8(https://note.com/communeinc/n/nb91fb2778dd8)

ファンミーティングについて

当日は、一部コミュニティのファンミーティングも開催します。企業の担当者やファン仲間と直接交流できる貴重な機会です。詳細は、各コミュニティ内でお知らせします。

コミュニティに参加されている方は、ぜひコミュニティからのお知らせをご確認ください。

開催概要

イベント名：Commune Marche in Summer

開催日時：2025年9月12日(金) 12:00～20:00、9月13日(土) 10:00～17:00 ※雨天決行・荒天中止

会場：EASE目黒-Old Avenue-（東京都品川区西五反田3-1-2）

アクセス：目黒駅西口 徒歩5分

参加方法：Peatixにて申込み https://commune-marche.peatix.com

参加費用：無料

主な内容：

・ブランド・コミュニティによるブース出展

・会場限定グッズの販売

・ブランド・コミュニティとファンが交流するファンミーティング

主催：コミューン株式会社

ハッシュタグ：#コミュマル

取材のご案内

「Commune Marche in Summer」は、事前段階から当日までご取材いただけます。

ご取材を希望されるメディアの方は、お手数ですが、取材申込フォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcgJj0sPSBA5FY-Du8h0-xwdFy_M_XZkpPE0q_daLhi99Ofg/viewform)より事前申込をお願いいたします。

Commune（コミューン）について

コミューン株式会社が提供するコミュニティサクセスプラットフォームです。 あらゆる組織とひとのコミュニケーションをなめらかにするコミュニティづくりを、立ち上げから活性化までトータルでサポートします。

3分でわかるCommune（顧客向けコミュニティ）

https://commune.co.jp/wp/commune_introduction/(https://commune.co.jp/wp/commune_introduction/)

3分でわかるCommune for Work（社内向けコミュニティ）

https://commune.co.jp/wp/3_communeforwork/(https://commune.co.jp/wp/3_communeforwork/)





会社概要

会社名：コミューン株式会社

代表者：高田優哉（代表取締役CEO）

設立：2018年5月

事業内容：コミュニティサクセスプラットフォーム「Commune」の開発・提供

所在地：〒141-0031 東京都品川区西五反田4‐31‐18 目黒テクノビル2F

会社サイト：https://communeinc.com/ja(https://communeinc.com/ja)



