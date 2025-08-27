【シントトロイデン】株式会社For needs様とのスポンサー契約締結について

STVV N.V.

シント＝トロイデンVV（以下、STVV）は、この度、株式会社For needs様（本社：東京都江戸川区）と2025-2026シーズンのシルバースポンサー契約を締結しましたことをお知らせいたします。

株式会社For needs様は2019－2020シーズンからの継続となり、7シーズン目のスポンサー契約になります。

日本人選手や指導者、ビジネススタッフの欧州～世界挑戦、さらにはスポーツだけにとどまらず日本とベルギーの橋渡しとなるSTVVのビジョンに賛同していただき、シルバースポンサー契約に至りました。

【株式会社For needs様 コメント】

「昨年に続き、STVVを応援できるご縁をいただき、大変嬉しく思います。私たちは『“ありがとう”と言われる企業であること』を理念としており、クラブの発展と、それに関わる皆様の笑顔の一助となれれば幸いです」

■会社概要

社名： 株式会社For needs

代表者：谷沢 潤一

所在地：東京都江戸川区松江4-4-1

事業内容：

トータルアウトソーシング事業

（物流・オフィスワーク・コールセンター）

公式サイト：https://www.for-needs.co.jp/

【シント＝トロイデンVV（STVV）とは】

1924年創立のベルギー・プロ・リーグ1部に所属するサッカークラブ。 2017年11月に合同会社DMM.comが経営権を取得。2018年に元FC東京GMの立石敬之が最高経営責任者（CEO）に就任 。 5つの柱として、トップチームの強化・アカデミーの充実・新たな事業スキームの構築・スタジアムの拡充・IT導入による技術革新を掲げている。伊藤涼太郎選手（前所属 アルビレックス新潟）、山本理仁選手（前所属 ガンバ大阪）、小久保玲央ブライアン選手（前所属 SLベンフィカ）、谷口彰悟選手（前所属 アル・ラーヤンSC）、松澤海斗選手（前所属 V・ファーレン長崎）、畑大雅選手（前所属 湘南ベルマーレ）、後藤啓介（前所属 アンデルレヒト）が所属。2024-25シーズンは勝ち点31の14位（7勝10分13敗／得失点-15／41得点56失点）、プレーオフ3は1位で終了した。