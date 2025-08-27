【THK株式会社】OMNIedge 工具監視AIソリューションがファナックCNCとのリアルタイム連携開始

THK株式会社

ＴＨＫ株式会社（東京都港区 代表取締役社長：寺町 崇史、以下、ＴＨＫ）は、OEE（設備総合効率）最大化プラットフォーム「OMNIedge（オムニエッジ）」より2022年11月に販売を開始した「工具監視AIソリューション」の機能を強化すべく、ファナック株式会社（山梨県南都留郡 代表取締役社長：山口 賢治、以下、ファナック）が提供するCNC（コンピュータ数値制御）装置との連携を2025年9月より開始いたします。今回の連携により、従来と比べて本ソリューションの導入や運用の工数を低減しつつ、工具の欠損・チッピングの検知による不良品の連続排出防止と刃具交換の最適化を実現します。

＞「OMNIedge」 工具監視AIソリューション Webサイトはこちら(https://www.thk.com/brand/omniedge/jp/service/tool/)

- 加工不良の排出防止や工具寿命の最適化に貢献

工具監視AIソリューションは、工作機械のサーボアンプのケーブルに後付けした電流センサや、CNC装置のデジタル入力信号などから加工中の波形データを取得して、日々の生産で学習した正常モデルを基に工具の異常を検知するソリューションです。これまで、旋盤やマシニングセンタ、自動盤などの幅広い工作機械に対して、多様な加工条件下（タップやドリル加工、外径/内径旋削用インサートによる旋盤加工）で導入しており、工具の微細なチッピング検知による加工不良品の排出防止や工具交換タイミングの最適化に寄与してきました。

- CNC装置の連携により立ち上げ・運用工数を大幅に削減

この度、さらなる進化として、ファナックが提供するCNC装置とのデータ連携を開始しました。従来はCNC装置からデジタル信号を入力するためのラダープログラムの編集や加工中の品種と波形データの紐づけ作業などが必要となる場合もありましたが、今回の連携により、加工プログラムや工具番号といった情報をCNC装置からリアルタイムに直接取得できるようになり、運用や立ち上げがスムーズとなります。また、混合生産や変種変量生産のように加工中の品種が変わる工程においても、品種ごとの正常モデルを自動で切り替えるため、より精緻な異常検知を実現します。

ＴＨＫのOMNIedgeは、今後も既存ソリューションの機能強化を図り、ユーザー様にとって最適なソリューションを提供することで、OEE最大化に貢献してまいります。

ニュースリリースはこちら :https://www.thk.com/jp/ja/news/products/article-27082025-1.htmlプレスリリースはこちら :https://prtimes.jp/a/?f=d69594-59-7e8f31397662ec03da28b9015e361816.pdf

特長

・工具の異常検知

モータに設置した電流センサやCNC装置の入力信号からサイクルデータを抽出し、学習したモデルで工具の欠損やチッピングをリアルタイムに検知。不良品の連続排出を防止します。

・工具の摩耗度モニタリング

工具がワークに接触している際のサイクル波形を抽出して摩耗度を算出。最適な工具寿命を分析することで交換頻度を削減して工具コストをカットすることができます。

・ワンパッケージでお届け

電流センサやAIコントローラなどのハードウェアや通信環境、ソフトウェアまでワンパッケージでお届け。お客様による選定が不要ですぐに始められます。

＞「OMNIedge」 工具監視AIソリューション カタログはこちら(https://tech.thk.com/dl_form/?formid=jp_omniedge_catalog_tools)

＜OEE（設備総合効率）最大化プラットフォーム「OMNIedge」＞

「OMNIedge」は、製造現場で発生するロスを削減して設備総合効率（OEE, overall equipment effectiveness）の最大化に貢献するプラットフォームです。

＞「OMNIedge」Webサイトはこちら(https://www.thk.com/brand/omniedge/jp/)

【THK株式会社について】

THKは1971年の創立以来、創造開発型企業としてさまざまな製品開発に注力してきました。翌年の72年には世界に先駆けて機械の直線運動部の“ころがり化”を実現した「LMガイド（Linear Motion Guide：直線運動案内）」を製品化。工作機械などのメカトロニクス機器の性能を飛躍的に向上させました。近年では鉄道車両、医療用機器、高層ビルや住宅、アミューズメント機器などにも使用され、さまざまな革新を世界中にもたらしています。

＞THK株式会社 Webサイトはこちら(https://www.thk.com/)