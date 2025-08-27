【タブレット菓子に関する調査】タブレット菓子購入者の重視点は「味」が7割弱、「価格」が4割弱。続く「爽快感・刺激」は3割弱で、過去調査と比べて減少傾向

マイボイスコム株式会社

■直近1年間にタブレット菓子を食べた人は4割弱。「咳やのどの炎症をおさえたいとき」に食べる人が増加傾向

■タブレット菓子購入者の重視点は「味」が7割弱、「価格」が4割弱。続く「爽快感・刺激」は3割弱で、過去調査と比べて減少傾向

マイボイスコム株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：高井和久）は、8回目となる『タブレット菓子』に関するインターネット調査を2025年7月1日～7日に実施しました。

タブレット菓子の利用状況や意向、選定時の重視点などについて聞いています。調査結果をお知らせいたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1659_1_beeb06376798094e22f4c11531d41af2.jpg?v=202508280325 ]

1. 直近1年間に食べたタブレット菓子の銘柄

タブレット菓子を食べたことがある人は約56％、直近1年間に食べた人は4割弱です。

食べた銘柄は（複数回答）、「ミンティア」「フリスク」「塩分チャージタブレッツ」が各10%台となっています。

2. タブレット菓子の好きな味・風味

直近1年間にタブレット菓子を食べた人の、好きな味・風味は（複数回答）、「ミント系」が51.7％、「柑橘系フルーツ」「強めのミント系」が各3割弱です。

過去調査と比べて、「柑橘系フルーツ」が増加傾向、「強めのミント系」が減少傾向です。

3. タブレット菓子を食べる場面

直近1年間にタブレット菓子を食べた人に、食べる場面を聞いたところ（複数回答）、「仕事中・会議中」「移動中」「すっきりしたいとき」「気分転換をしたいとき」が各20％台です。

「咳やのどの炎症をおさえたいとき」は過去調査と比べて増加傾向、「眠気を覚ましたいとき」は2019年以降減少傾向です。

主利用銘柄別に1位の項目をみると、『ブラックブラックタブレット』主利用者では「車を運転するとき」「眠気を覚ましたいとき」、『龍角散ののどすっきりタブレット』主利用者では「咳やのどの炎症をおさえたいとき」、『塩分チャージタブレッツ』『inタブレット塩分プラス』主利用者では「熱中症予防」となっています。

4. タブレット菓子の購入頻度

タブレット菓子の購入者は6割強です。

そのうち、月1回以上購入する人は3割弱、男性10・20代で比率が高くなっています。

5. タブレット菓子選定時の重視点

タブレット菓子選定時の重視点は（複数回答）、「味」が購入者の67.0％、「価格」が38.4％です。続く「爽快感・刺激」は27.1％、過去調査と比べて減少傾向です。

主利用銘柄別にみると、『フリスク』『ミンティア』主利用者では「味」、『ブラックブラックタブレット』主利用者では「爽快感・刺激」、『龍角散ののどすっきりタブレット』主利用者では「効果・効能」の比率が高くなっています。

6. タブレット菓子の利用意向

タブレット菓子の利用意向者は、「食べたい」「まあ食べたい」を合わせて約34％です。

10・20代では5割弱、直近1年間にタブレット菓子を食べた人では8割となっています。

＜＜ 回答者のコメント ＞＞

☆タブレット菓子を食べたいと思う理由、思わない理由（全5,643件）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7815/table/1659_2_e166c0597616fa7e72ceb96e3b525817.jpg?v=202508280325 ]

