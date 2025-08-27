現在公開中映画『抗う者たち』モーク阿佐ヶ谷でも8/29から上映！主演ダンカン登壇の舞台挨拶も決定！

株式会社スターシャインプロモーション

現在公開中の映画『抗う者たち』（主演：ダンカン、監督：栗本健太郎、）が、2025年8月29日（木）よりモーク阿佐ヶ谷でも上映となります。

生と死のはざまで揺れる登場人物達の葛藤を鋭く切り取っており、抗う者たちの生き様を焼きつける奇妙な物語である。

主演はダンカン、助演は柳憂怜と、あの伝説の映画『3-4X10月』以来の名コンビが、ついに再びスクリーンに帰ってくる。

9月1日は、主演のダンカン、柳憂怜、御寺ゆき、虎太郎、栗本健太郎監督が登壇する舞台挨拶の実施を予定しており、舞台挨拶後半のクイズに正解すると激レアグッズがもらえます。

チケットは劇場窓口およびオンラインで販売中です。

【上映情報】

上映館：モーク阿佐ヶ谷

モーク阿佐ヶ谷の上映期間：2025年8月29日～ 9月4日まで

舞台挨拶：9月1日18:55～（予定）

公式サイト：https://aragaumonotachi.com/ 公式SNS：https://www.instagram.com/aragaumonotachi

予告編：https://youtu.be/n7wYGJfEJpY?si=MJ9ND6MTSoD_vfuu