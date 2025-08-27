走行性、快適性、収納力を兼ね備えた、アウトドアで活躍するLOGOSライセンス製品のベビーカーが登場。
LOGOS ツーリングバギー
株式会社リッチェル（本社：富山県富山市、代表取締役社長：江本 千之）のベビー用品部門は、株式会社ロゴスコーポレーション（本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：柴田茂樹）が展開するアウトドアブランド「LOGOS」とライセンス契約を締結し、家族と一緒にアウトドアで楽しめるベビーカー「LOGOS ツーリングバギー」を2025年月8月下旬よりリッチェル公式ウェブショップ（www.richell-shop.jp）で発売を開始し、順次全国のベビー用品専門店などで販売いたします。発売を記念して商品を5名様にプレゼントするキャンペーンを実施いたします。
赤ちゃんを連れてのキャンプやピクニック、バーベキュー等のアウトドアに6割以上の方がベビーカーを使用しています。(自社調べ)
ただし、実際には赤ちゃんの居心地や荷物の運搬など、パパ・ママにとって心配ごとが多いのも現実です。「LOGOS ツーリングバギー」はそんな心配を解決するアウトドア仕様のベビーカーです。走行性、快適性、収納力を兼ね備え、赤ちゃん連れでもアウトドアを安心して楽しめる機能が満載です。赤ちゃん連れでのアウトドアシーンからタウンユースまで大活躍する心強いアイテムです。
【商品特長】
■赤ちゃん目線の快適機能
大型日よけ
赤ちゃんを日差しからガード
サスペンション搭載大径ダブルタイヤ
悪路でも安定した快適な乗り心地
5点式シートベルト
肩・腰・股をしっかり固定
メッシュシート
通気性が良く快適に過ごせる
ゆったりシート
大きくなってもゆったり座れる
■ママ目線の快適機能
大容量バスケット
間口が広く荷物の出し入れラクラク
ショルダーストラップ
両手が使えて持ち運びしやすい
高級感のあるハンドル
合皮素材で手に馴染んで握りやすい
オート自立スタンド
安定して自立するので収納しやすい
折りたたみラクラク
ハンドルグリップの操作でロック解除
【商品詳細】
この商品は、(株)ロゴスコーポレーションからのライセンス許諾の元、企画生産したものです。
＜LOGOS ツーリングバギー＞
価格：28,600円（税込）
対象月齢：7カ月頃～48カ月頃
体重目安：18kgまで
サイズ：50×85.5×104H(cm)
製品重量：5.6kg
商品の詳細は下記のURLをご確認ください。
https://www.richell-shop.jp/p/LOGOS ツーリングバギー(https://www.richell-shop.jp/c/baby/120674?utm_source=press&utm_medium=banner&utm_campaign=LOGOS_20250818&utm_id=shop)
【発売記念プレゼントキャンペーン について】
商品の発売を記念して、「LOGOS ツーリングバギー」のプレゼントキャンペーンを開催いたします。
プレゼント商品：LOGOS ツーリングバギー ブラック・ベージュ 、当選者人数：合計5名
応募方法 ：リッチェルベビー公式Instagramアカウント【@richell_baby_official_jp】をフォロ ーし、キャンペーン投稿にいいね＆指定のコメントをすると応募となります。
応募締切 ：2025年9月1日（月）23：59まで
キャンペーンの詳細はリッチェルベビー公式Instagramアカウントをご確認ください。
https://www.instagram.com/richell_baby_official_jp/
【企業概要】
企業名 ： 株式会社リッチェル
代表者 ： 代表取締役社長 江本 千之
所在地 ： 〒939-0592 富山県富山市水橋桜木136
コーポレートサイト： https://www.richell.co.jp/
暮らしに役立つ情報サイト リッチェルLife＋： https://www.richell.co.jp/lifeplus/
【消費者の方向けお問合せ先】
お客様相談室TEL：(076)478-2957
受付時間 ：9:00～17:00(土・日・祝日・当社休日を除く)