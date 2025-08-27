走行性、快適性、収納力を兼ね備えた、アウトドアで活躍するLOGOSライセンス製品のベビーカーが登場。

株式会社リッチェルLOGOS ツーリングバギー

株式会社リッチェル（本社：富山県富山市、代表取締役社長：江本 千之）のベビー用品部門は、株式会社ロゴスコーポレーション（本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：柴田茂樹）が展開するアウトドアブランド「LOGOS」とライセンス契約を締結し、家族と一緒にアウトドアで楽しめるベビーカー「LOGOS ツーリングバギー」を2025年月8月下旬よりリッチェル公式ウェブショップ（www.richell-shop.jp）で発売を開始し、順次全国のベビー用品専門店などで販売いたします。発売を記念して商品を5名様にプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

赤ちゃんを連れてのキャンプやピクニック、バーベキュー等のアウトドアに6割以上の方がベビーカーを使用しています。(自社調べ)

ただし、実際には赤ちゃんの居心地や荷物の運搬など、パパ・ママにとって心配ごとが多いのも現実です。「LOGOS ツーリングバギー」はそんな心配を解決するアウトドア仕様のベビーカーです。走行性、快適性、収納力を兼ね備え、赤ちゃん連れでもアウトドアを安心して楽しめる機能が満載です。赤ちゃん連れでのアウトドアシーンからタウンユースまで大活躍する心強いアイテムです。

【商品特長】

■赤ちゃん目線の快適機能

大型日よけ

赤ちゃんを日差しからガード

サスペンション搭載大径ダブルタイヤ

悪路でも安定した快適な乗り心地

5点式シートベルト

肩・腰・股をしっかり固定

メッシュシート

通気性が良く快適に過ごせる

ゆったりシート

大きくなってもゆったり座れる

■ママ目線の快適機能

大容量バスケット

間口が広く荷物の出し入れラクラク

ショルダーストラップ

両手が使えて持ち運びしやすい

高級感のあるハンドル

合皮素材で手に馴染んで握りやすい

オート自立スタンド

安定して自立するので収納しやすい

折りたたみラクラク

ハンドルグリップの操作でロック解除

【商品詳細】

この商品は、(株)ロゴスコーポレーションからのライセンス許諾の元、企画生産したものです。

＜LOGOS ツーリングバギー＞

価格：28,600円（税込）

対象月齢：7カ月頃～48カ月頃

体重目安：18kgまで

サイズ：50×85.5×104H(cm)

製品重量：5.6kg

商品の詳細は下記のURLをご確認ください。

https://www.richell-shop.jp/p/LOGOS ツーリングバギー(https://www.richell-shop.jp/c/baby/120674?utm_source=press&utm_medium=banner&utm_campaign=LOGOS_20250818&utm_id=shop)

【発売記念プレゼントキャンペーン について】

商品の発売を記念して、「LOGOS ツーリングバギー」のプレゼントキャンペーンを開催いたします。

プレゼント商品：LOGOS ツーリングバギー ブラック・ベージュ 、当選者人数：合計5名

応募方法 ：リッチェルベビー公式Instagramアカウント【@richell_baby_official_jp】をフォロ ーし、キャンペーン投稿にいいね＆指定のコメントをすると応募となります。

応募締切 ：2025年9月1日（月）23：59まで

キャンペーンの詳細はリッチェルベビー公式Instagramアカウントをご確認ください。

https://www.instagram.com/richell_baby_official_jp/

【企業概要】

企業名 ： 株式会社リッチェル

代表者 ： 代表取締役社長 江本 千之

所在地 ： 〒939-0592 富山県富山市水橋桜木136

コーポレートサイト： https://www.richell.co.jp/

暮らしに役立つ情報サイト リッチェルLife＋： https://www.richell.co.jp/lifeplus/

【消費者の方向けお問合せ先】

お客様相談室TEL：(076)478-2957

受付時間 ：9:00～17:00(土・日・祝日・当社休日を除く)