DMM 生成AI CAMP、「生成AIスクール」受講者数で国内No.1を獲得

DMMグループの株式会社インフラトップ（本社：東京都港区、代表：大畠 悠介）が運営する生成AIスクール「DMM 生成AI CAMP」は、未来トレンド研究機構が実施した調査において、「生成AIスクール受講者数 国内No.1」を獲得したことをお知らせいたします。

急速に広がる生成AIスキル習得ニーズ

近年、ビジネスシーンにおける生成AI活用が広がっており、2025年にPwC Japanグループが実施した調査*1によると、「自社で生成AIを活用中」と回答した割合は、2023年時点の1％未満から2025年には過半数を超えるまでに拡大したと報告されています。

また、2025年にOKB総研が実施した調査*2によると、60％以上の新入社員が「生成AIについて学びたい」と回答しており、個人の生成AIスキル習得ニーズも高まっていることが明らかになりました。

*1出典：PwC Japanグループ「生成AIに関する実態調査」（2025年2月実施）

*2出典：株式会社ＯＫＢ総研「新入社員の生成 AI に対する意識調査」（2025年5月実施）

DMM 生成AI CAMPが多くの受講生に支持される理由

DMM 生成AI CAMPが国内No.1の受講者数を獲得できたのは、単に「学べる場」を提供するだけではなく、「実務直結のカリキュラム設計」「専属メンターによるマンツーマンの学習支援」「職種や目的に特化したコース展開」など、実務で成果を出すことに徹底的にこだわった「学習体験」を提供している背景があります。

実際に受講生からは「（生成AIの）出力精度の向上」「50％以上の工数削減」「開発スピードの飛躍的な向上」といった具体的な成果が数多く報告されています。

受講生の声- 受講前はChatGPTをうまく活用できていませんでしたが、体系的な学習を通じて、より早く精度の高い回答を出力できるようになりました。（基礎マスターコース受講｜IT通信・企画）- 市場調査やKPI設計にかかる時間が半分以下になり、生成AIを使った企画案に対する同僚の反応も大きく変わったのを感じます。（マーケティングコース受講｜グローバルEC・マーケター）- 生成AIを用いて調査データの集計と分析を自動化することができました。業務時間を大幅に短縮できただけでなく、人為的ミスも減少し正確性が向上しました。（営業コース受講｜保険業界・コンサルタント）- 実際の開発現場を想定したアウトプット課題とメンターからのフィードバックで、短期間で上辺ではない知識・技術力が身につきました。2週間かかっていたプロトタイプ開発が3日でできるようになりました。（生成AIエンジニアコース受講｜ITサービス・ソフトウェアエンジニア）責任者のコメント

多くの受講生の皆さまから「実務に役立った」「メンターに支えられてやり切れた」といった声をいただいています。生成AI技術は今やビジネスに欠かせない存在となり、進化のスピードも日々加速しています。だからこそ、私たちは最新の生成AI活用法を体系的に学べるカリキュラムと、学びを確実に成果につなげるサポート体制を整え、日本のビジネスシーンでの生成AI活用を後押ししてまいります。

（株式会社インフラトップ マーケティング責任者 小出）

調査の概要

今回の「生成AIスクール 受講者数国内No.1」は、第三者機関である未来トレンド研究機構による最新調査に基づいています。

サービス概要

- 調査機関：未来トレンド研究機構- 対象期間：2024年7月～2025年6月- 調査内容：生成AIスクールに関する市場調査- 調査対象：以下をすべて満たすサービスが対象- - 生成AIに特化した個人向け有料オンラインスクール- - 複数の職種/ユースケースに対応するコース展開を行うスクール- - 受講生一人ひとりに講師またはメンターがつきサポートを行うスクール（教材提供のみのサービスは対象外）

株式会社インフラトップについて

- サービス名：DMM 生成AI CAMP- サービスURL：https://generative-ai.web-camp.io/- 提供コース：- - プロンプトエンジニアリング 基礎マスターコース- - プロンプトエンジニアリング マーケティングコース- - プロンプトエンジニアリング 営業コース- - 生成AIエンジニアコース- - Difyマスターコース

2014年創業後、2018年11月にDMM.comにグループイン。「学びと仕事を通して、人生を最高の物語へ。」のビジョンのもと、「最高の物語」に向けて人生を切り開きたいと思っている方に、機会と成長を提供しています。

学習はポテンシャルを最大限に活かすための手段です。身につけたスキルは新しい生き方を可能にします。一人でも多くの方にとって接しやすい、学びやすい、毎日会いたくなるようなパートナーであり続け、サービスを通して一人ひとりの「最高の物語」で満ち溢れた世界を目指していきます。

社名：株式会社インフラトップ https://infratop.jp/

会社所在地：東京都港区六本木3丁目2番地1号 住友不動産六本木グランドタワー23階

電話番号：03-6869-4700

設立：2014年11月19日

資本金：1億9,000万円（資本準備金を含む）

代表者：代表取締役 CEO 大畠悠介

事業内容：教育事業、人材関連事業