春日井市交通児童遊園でクラシック音楽を楽しもう、子どもたちのための無料コンサート

株式会社永賢組

建築・土木・不動産の株式会社永賢組（本社:愛知県春日井市、代表:永草孝憲 以下:永賢組）は、春日井市交通児童遊園にて、子どもたちに向けた無料の『100万人のクラシックライブ』を開催します。

本イベントは、永賢組が主催し、春日井市後援のもと実施されるもので、地域の子どもたちが気軽に音楽に触れられる機会を提供することを目的としています。

昨年、永賢組は春日井市に自転車とヘルメットを寄付するなど、地域の安全と福祉に貢献してきました。そのご縁をきっかけに、今回は『音楽の楽しさ』を届ける新たな取り組みとして、交通児童遊園での開催が実現しました。申込不要・参加無料となります、皆さまお気軽にお越しください。

子どもたちの遊び場が、音楽のステージに

◆イベント概要

日時 ：2025年9月7日（日）開場 13:30～ ／ 開演 14:00～（約1時間）

会場 ：春日井市交通児童遊園（春日井市弥生町2丁目70）

対象 ：どなたでもご参加いただけます

参加費：無料（申込不要）

主催 ：株式会社 永賢組（ながけんぐみ）

後援 ：春日井市

施設について

会場となる春日井市交通児童遊園は、子どもたちが安心して遊べる地域密着型の児童施設です。交通ルールを学べる自転車コースや遊具、屋内の図書室や多目的ホールなどが整備されており、幅広い年齢の児童が楽しめる工夫がされています。

株式会社永賢組について

永賢組は1955年に愛知県春日井市で創業。『新しいこと、デカデカと。』をコーポレートメッセージとして掲げ、建設業界の限界を超えて大胆な発想と着実な実行力で、まだない景色をつくることを目指します。事業内容は、建築・土木・不動産事業をはじめとし、各分野のスペシャリストが集まっております。建築事業では商業・医療・福祉施設から集合住宅まで幅広く、土木事業では公共工事を中心に、不動産事業では土地探しからアフターフォロー(リフォーム等)まで全ての工程を社内でサポートしております。

会社名 ：株式会社永賢組（ながけんぐみ）

代表者 ：代表取締役 永草 孝憲（ながくさ たかのり）

所在地 ：愛知県春日井市堀ノ内町4丁目1-20

創業 ：1955年3月

資本金 ：1億5千万円

事業内容：建築事業・工場、商業施設、倉庫、教育施設、医療／福祉施設などの建築、リフォーム

土木事業・造成開発、外構工事など

不動産事業・売買、仲介、開発

社会貢献活動・『100万人のクラシックライブ』東海支部運営、春日市への寄付活動など

URL ：https://www.nagaken.com/ (https://www.nagaken.com/)

＜グループ会社＞

・株式会社 DESIGNLINKS

・環境理化 株式会社

・株式会社 デイジー

・株式会社 山建重機

・大脇建設 株式会社

【お問い合せ先】

株式会社永賢組 広報担当：加藤麻衣（かとう まい）m-kato@nagaken.com／080-9002-1639