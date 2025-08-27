タイにおける約900戸のマンション分譲プロジェクト 『COZI RAMINTHRA KHUBON（コージー ラミントラ クーボン）』の販売を開始します
阪急阪神不動産株式会社は、タイの不動産デベロッパーであるセナ・デベロップメント（以下、セナ社）と共同で、このたび、同国において約900戸のマンション分譲プロジェクト『COZI RAMINTHRA KHUBON（以下、本プロジェクト）』の販売を開始しました。
本プロジェクトにより販売するマンションは、タイの首都バンコクの中心部から北東約20kmに位置しており、その周辺には商業施設や教育施設、病院のほか、生活関連施設なども多く、利便性の高いエリアです。また、モノレール路線（MRTピンクライン）「クーボン駅」からは約1.6kmの距離にあり、バンコク都心部や郊外地域へ鉄道を使って通勤する方々の住宅需要も見込まれています。
なお当社では、セナ社と共同で2016年から同国での住宅分譲事業を推進しており、本プロジェクトを加えると、その総数は38プロジェクト（約31,000戸）となります。
『COZI RAMINTHRA KHUBON』の概要
【用途】分譲住宅（マンション）
【建設地】バンコク都カンナーヤーオ区
【敷地面積】約13,000平方メートル
【竣工】2026年から順次（予定）
【分譲戸数】約900戸
◆プロジェクトの位置図
※地図上および表中のマル数字は、当社の住宅分譲プロジェクトを示しており、いずれもセナ社との共同事業です。
※各プロジェクトの詳細は当社ホームページの海外事業の事業紹介をご覧ください。
https://www.hhp.co.jp/services/global/
◆阪急阪神不動産の概要
【会社名】阪急阪神不動産株式会社
【所在地】大阪市北区芝田1丁目1番4号 阪急ターミナルビル内
【代表者】福井 康樹
【資本金】124億円
【売上高】1,719億円（2025年3月期）
【事業内容】
オフィス・商業施設の賃貸、不動産開発、エリアマネジメント、不動産ファンド、
マンションの分譲・賃貸、戸建住宅・宅地の分譲、仲介、リフォーム、賃貸管理、土地活用など
【従業員数】1,008名（2025年3月末時点）
◆セナ・デベロップメントの概要
【会社名】SENA Development Public Company Limited
【所在地】448 Ratchadapisek Road,Samsen-nok,Huaykhwang,Bangkok,10310
【代表者】Theerawat Thanyalakpark
【資本金】8,210百万バーツ（約361億円）
【売上高】3,330百万バーツ（約147億円）（2024年12月期）
【事業内容】
マンション・戸建・タウンハウスなどの分譲・管理、仲介、販売代理業、商業施設・
オフィスビルの開発・賃貸、太陽光発電事業など
【従業員数】
約1,700名（2024年12月時点）
※連結子会社を含む
◆阪急阪神不動産の海外における国別の住宅分譲事業の概況
当社は現在、ASEAN諸国等を中心に不動産事業を強化すべく、住宅分譲事業・賃貸開発事業・物流倉庫事業を進めています。そのうち海外における住宅分譲事業は、本プロジェクトを加えると、総計64プロジェクト（約72,020戸）となります。
