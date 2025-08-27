ウミガメの生態を科学的に解明し未来へつなぐ活動を行うNPO法人STEL、2024年度アニュアルレポートを公開

特定非営利活動法人Sea Turtle Ecology LabSTEL Annual report 2024

特定非営利活動法人Sea Turtle Ecology Lab（理事長：菅沼弘行、以下 STEL）は、2024年度のアニュアルレポート（活動報告書）を公開しました。レポートではSTELが2024年2月5日の設立から2024年度に行ったおもな活動報告と財務状況、そして2025年度の活動予定を紹介しています。

STELはウミガメの生態を科学的に解明し、世界のウミガメを絶滅の危機から未来へつなぐ活動を行ってまいります。

https://prtimes.jp/a/?f=d159207-9-113a846dc0229da5313a99f5c1b6df98.pdf

https://www.stel.or.jp/wp-content/uploads/2025/08/STEL_AnnualReport_R6_JP.pdf

2024年度アニュアルレポートのご案内

STELは、ウミガメの生態を科学的に解明していくため、現場での調査に基づく研究に取り組むとともに、国内外の研究者や団体とのネットワークを広げ、より深い理解へと歩みを進めています。

本アニュアルレポートでは、STELが目指す方向性、2024年2月5日の設立から2024年度にかけて行ったおもな活動報告や財務状況、そして2025年度の活動予定について紹介しています。

『Sea Turtle Ecology Lab Annual report 2024（2024.4 - 2025.3）』

【内容】

・「ウミガメ、いのち、未来へつなぐ」

・ごあいさつ

・ウミガメの不思議と「ウミガメ学」

・設立からのおもな取り組み

・2024年度のおもな活動報告

・2025年度のおもな活動予定

・決算・財務のご報告-会員の皆さまとともに

・団体紹介

2024年度の活動ハイライト

宮崎県のアカウミガメに関する調査・研究―宮崎野生動物研究会との協働研究

宮崎県で繁殖するアカウミガメの生態に関する協働研究を行いました。

アカウミガメの仔ガメの行動追跡調査―Upwell ・沖縄美ら海水族館との共同研究

アカウミガメの仔ガメに小型衛星タグを装着し、回遊生態に関する国際共同研究を行いました。

ウミガメ講演会

企業、団体、大学サークル・研究会などの方々を対象に、ウミガメの不思議、研究や保護活動の現状、そしてSTEL設立の意義などについて講演を行いました。

「ウミガメ会」の開催

ウミガメに関する話題を取り上げ、会員の皆さまとともに考えるオンラインイベントを開催しました。

2025年度のおもな活動予定

宮崎県のアカウミガメに関する調査・研究―宮崎野生動物研究会との協働研究

昨年度に引き続き、宮崎県で繁殖するアカウミガメの生態に関する協働研究を行います。特に、宮崎県で繁殖するアカウミガメはどこで餌を食べているのか、窒素安定同位体比分析により明らかにしていきます。

アカウミガメの仔ガメの行動追跡調査―Upwell ・沖縄美ら海水族館との共同研究

昨年度に引き続き、アカウミガメの仔ガメに小型衛星タグを装着し、回遊生態に関する国際共同研究を行います。

先島諸島に生息するウミガメ類の調査・研究

宮古島でウミガメ類の生息状況や産卵などの実態調査を行い、石垣島・西表島で産卵巣の食害の状況調査や食害防止対策の検討を行います。

ウミガメ講演会の開催

行政、企業、団体、大学サークルや一般の方々を対象に講演会を行い、ウミガメのことを一緒に考えていくネットワークを広げていきます。

「ウミガメ会」の開催

ウミガメ研究などの話題に加えて、「ウミガメ学」構築に向けた話も展開していきます。オンライン開催予定。

国際ウミガメシンポジウムへの参加

世界の研究者や団体などと交流を深め、海外のネットワークも広げていきます。

会員募集中

世界中のウミガメは絶滅が危惧されています。

STELは、国内外の研究者や団体、そして企業や一般の人々と協力し、現場での調査を基に、ウミガメを多様な視点から科学的に捉えていきます。

そしてウミガメの生態を解明していくことで、ウミガメを絶滅から未来へつないでいきます。

ウミガメに詳しくなくても、これまで関心がなくても、いつでもあなたを歓迎いたします。

さあ、ウミガメの謎に挑む旅へ、一緒に踏み出しましょう！

特定非営利活動法人Sea Turtle Ecology Lab（略称：STEL）

世界のウミガメは絶滅の危機にあります。

わたしたちは、国内外の研究者や団体、個人の方々とともに、ウミガメの生態を明らかにし、ウミガメを将来に残す活動をしていきます。

そして会員の皆さまとともにウミガメについて考え、「ウミガメ学」を創造します。

わたしたちは科学的な裏付けをもとに、世界のウミガメを絶滅の危機から未来へとつなぎます。



〈団体概要〉

設立：2024年2月5日

理事長：菅沼弘行

URL：https://www.stel.or.jp/



◯会員募集中！

ウミガメの謎に挑む旅へ、一緒に踏み出しましょう！ あなたのご入会をお待ちしております。

◯「ウミガメ会」開催中！

会員のみなさまとウミガメについて考えるイベントを開催しています。

◯コミュニティサイト運用中

会員同士の交流の場、情報共有の場などとして、ウミガメについて考えていく場を提供しています。



◯ウミガメを知ろう！（講演会のご案内）

ウミガメの生態や保全、そして環境問題との関わりについて講演いたします。ご関心をお持ちの企業、団体、教育機関、学校の部活やサークルなどの皆さま、どうぞお気軽にお問い合わせください。



〈お問い合わせ〉

下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。

https://www.stel.or.jp/contact/