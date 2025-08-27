テラスカイ、盛岡にサテライトオフィスを開設

株式会社テラスカイ

株式会社テラスカイ（本社所在地：東京都中央区、代表取締役CEO 社長執行役員：佐藤 秀哉、以下 テラスカイ）は、2025年8月27日より、盛岡サテライトオフィスを開設いたしました。全国各地で優秀なIT人材を採用、育成を行っていくという成長戦略のもと、2024年12月に岩手県盛岡市と立地協定を締結し、テラスカイとしては国内5拠点目となるサテライトオフィスの運営を開始いたします。





テラスカイでは、2017年に初のサテライトオフィスを新潟県上越市に開設以降、U/Iターン人材採用や地元密着型のオフィス運営ノウハウを活かし、着実に社員数を増やしています。盛岡サテライトオフィスでは、2030年までに30名の雇用目標を掲げています。

同県では「いわてIT産業成長戦略」を打ち出し、IT人材の育成・確保・定着など、IT産業の振興やリテラシー向上に対する取り組みが見られます。同市においても、2030年までの計画として「盛岡市IT産業振興戦略」を策定し、市内IT産業の売上高の拡大やIT事業所数の増加、高度IT人材の県内就職者数を高めることを目指しています。

テラスカイでは、積極的な地元人材の採用・育成に加え、地元定着に寄与できるよう、東京本社との同一労働・同一賃金を採用。さらに、充実したオフィス設備やフォロー・バックアップ体制を整備し、働きやすい環境を提供いたします。今後も積極的に社員を採用し、岩手県および盛岡市の地域活性化に貢献してまいります。

開業日：2025年8月27日（水）

住所：〒020-0045 岩手県盛岡市盛岡駅西通2丁目9－1 マリオス 13階

【オフィスのポイント】

・内装は、岩手山と御所湖をイメージした自然豊かなアースカラーでナチュラルテイストな雰囲気

・13階から見える景色は開放的で、景観を活かしたリフレッシュエリアでメリハリをつけて仕事ができる

・フリーアドレスで、コミュニケーションが取りやすいテーブルを設置

・テレキューブの設置で、WEB会議での使用や集中した作業が可能に

サテライトオフィス展開の狙いや今後の展望は以下を参照

https://www.terrasky.co.jp/news/2024/12/27/terrasky.php

＜岩手県知事 達増 拓也様からのコメント＞

株式会社テラスカイ様の盛岡サテライトオフィスが開所されましたことを心からお祝い申し上げます。

この度開設された盛岡サテライトオフィスにおいても、クラウドサービスを活用したシステムの開発や導入支援を通じて、県内の様々な企業の成長・発展にお力添えいただくとともに、今後、積極的な採用活動により、雇用やIT人材の育成の面で、地域の活性化に寄与するものと期待しております。

県といたしましても、人材の育成・確保など、盛岡市と連携を図りながら、最大限のお手伝いをさせていただきます。

テラスカイ様が今後更なる飛躍を遂げられますことを祈念いたします。

＜盛岡市長 内舘 茂様からのコメント＞

この度、株式会社テラスカイ様が盛岡サテライトオフィスを開設されますこと、謹んで御祝い申し上げます。

株式会社テラスカイ様は、クラウドインテグレーションのリーディングカンパニーとして、Salesforceを中心としたクラウドサービスの開発・導入支援により、様々な業界・企業の生産性向上、業務効率化に取り組まれております。

また、大学等の教育機関において、特別講義を開講されるなど、次代を担う人材のIT教育を積極的に推進しておられ、「盛岡市IT産業振興戦略」が掲げる高度IT人材の育成・確保に大いに貢献いただけるものと期待しております。

市内に魅力ある雇用の場が創出されますことに感謝するとともに、株式会社テラスカイ様が本市への立地を契機に、今後ますます御発展されますことを心より祈念申し上げます。

＜株式会社テラスカイについて＞

テラスカイは、クラウド創成期からクラウドに取り組んできたリーディングカンパニーです。2006年の設立以来、クラウド時代の到来をいち早く捉え、Salesforceのコンサルティングパートナーとして、導入・普及に取り組んできました。導入実績は金融、保険業界をはじめ医療、サービスなど業界を問わず7000件を超え、日本のコンサルティングパートナーではトップクラスの導入実績数を誇っています。また、多くの実績から得られた知見を基に、開発効率を飛躍的に改善するクラウドサービスの開発・提供を行っています。

所在地：東京都中央区日本橋2-11-2 太陽生命日本橋ビル16階

設立：2006年3月

資本金：12億5,689万円（2025年2月末時点）

代表者：代表取締役CEO 社長執行役員 佐藤 秀哉

U R L： https://www.terrasky.co.jp/

証券コード：3915（東証プライム）

※本文中に記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。