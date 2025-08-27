リアスクリニック 人見佳代医師 発毛治療イベント『THE AGA World TOKYO 2025』に登壇

株式会社4life

人見佳代医師登壇の様子

リアスクリニック（本院：東京都中央区銀座）は、2025年8月に開催された国内最大級の毛髪医療イベント『THE AGA World TOKYO 2025』（主催：自費研株式会社）において、当院の人見佳代医師が「FAGA（FPHL）のリアルを現場から」と題した講演を行いました。

『THE AGA World TOKYO』は、AGA・FAGA分野における国内最大級の学術イベントであり、日本全国および韓国から医師・医療関係者が集まり、毛髪医療の最新動向や臨床知見を共有する場です。今回の登壇は、リアスクリニックが女性発毛治療領域において培ってきた知見を発信し、その専門性を示す機会となりました。

講演では、リアスクリニックが日々の診療で提供している治療法やサポート体制をはじめ、臨床現場で活用しているマイクロスコープ画像を用いた毛髪診断、ミノキシジルを中心とした薬物治療に関する専門知識を紹介しました。また、治療選択のポイントや患者様に役立つ最新情報についても解説し、現場で積み重ねてきた「女性ならではの発毛治療の実際」をわかりやすく伝えました。

リアスクリニックは、女性の発毛治療に特化した専門クリニックとして、単なる医学的アプローチにとどまらず、患者様一人ひとりの心に寄り添う診療を大切にしています。今回の登壇を通じ、学術面と臨床面の双方から「女性発毛治療のリーダー」としての立場を改めて示しました。

今後もリアスクリニックは、女性特有の発毛課題に真正面から向き合い、国内女性発毛領域をリードしながら、患者様が安心して治療に取り組める環境を提供し続けてまいります。

【イベント概要】

名称：THE AGA World TOKYO 2025

主催：自費研株式会社

公式サイト：https://jihiken.jp/sp/the-aga-world/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社4life

リアスクリニック 広報担当

所在地：東京都中央区銀座二丁目10-11 マロニエ通り銀座館6階

電話：03-6264-2778

Mail：media@riahsclinic.com

URL：https://riasclinic.jp/