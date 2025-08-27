アーティスト公募プラットフォーム「TYPELESS Vol.3」始動！渋谷駅前の都市空間に公開される作品を制作するアーティストの募集を開始します。

一般社団法人渋谷駅前エリアマネジメント

一般社団法人渋谷駅前エリアマネジメント（所在地：東京都渋谷区、代表理事：坂井洋一郎）は、渋谷駅前エリアで「持続的なまちづくり」を掲げ、まちの課題解決や公共空間をより魅力的にするために様々な取組を行っています。

2023年度、渋谷駅前の落書き・ステッカー等の景観問題を解決すること、再開発中から公共空間を豊かにすること、アーティストが挑戦できる環境をつくることを目指し、渋谷の都市空間に新たな表現を届けるアーティスト公募プラットフォーム「TYPELESS(タイプレス)」を始動しました。

本企画は、上記コンセプトに基づき、渋谷駅前の対象媒体へ掲出するアート作品にあたる、アーティスト・キュレーターの公募企画です。2023年度および2024年度の計2回にわたり実施し、街の景観問題の解決・街の賑わい創出を実現してまいりました。

今般、第3弾「TYPELESS Vol.3」の実施にあたり、参加アーティストの公募を開始いたします。作品の掲出は2026年2月からの予定です。

第3弾となる今回は、渋谷駅マークシティ前の柱を舞台に、駅利用者や訪日観光客を含む多様な人々が行き交う場での展開となります。渋谷らしいカルチャーの結節点として、更なる魅力あふれる空間を実現する皆様からのご提案をお待ちしております。

■掲出箇所：渋谷マークシティ前の柱巻(計8本)

今回の作品募集における対象エリアは、ハチ公広場と渋谷マークシティを繋ぐ横断歩道エリアの柱巻全8本です。2023年度より同エリアを対象とした掲出を行っており、今回掲出物を一新するものです

。下記、実際に掲出中の現地写真です。詳細は別紙「アーティスト向け応募の手引き」をよくご確認の上、是非ご応募ください。

過去実施事例: 2024年3月に公開した第1弾「TYPELESS Vol.1」の作品掲出現場写真。

■募集概要 ※募集内容詳細は予告なく変更になる場合がございます。

必ず、募集概要内、PDFファイル：「アーティスト向け応募の手引き」をご確認の上、ご応募くださ

い。

応募期間 ：2025年9月1日(月) ～ 9月30日(火)

締め切り ：9月30日(火)23:59まで

審査方法 ：一次： 書類審査 最終：プレゼンテーション

最終審査 ：2025年10月20日(月) 午後（渋谷近郊にて、一次審査通過者へ別途場所指定）

応募方法 ：下記応募先までメールにて送付

応募先 ：shibuyaplusfan.art@typeless.jp

提出資料 ：

１.アーティスト/制作活動に関する資料(PDFファイル)

● プロフィール/実績/経歴に関するテキスト情報(キュレーターの場合、本人分含む。）

● ポートフォリオ 、WEBサイトなどがあれば別途ご共有ください。

２.渋谷駅前で表現したい内容についての資料(PDFファイル)

● コンセプトについてのテキスト説明

● 制作アートワークについてのラフ画 or 制作指示書‧もしくはそれに準ずるもの(1～8点)

詳しくは、応募の手引きをご参照ください。

アーティスト公募プラットフォーム_TYPELESS Vol.3_応募の手引き.pdf(https://drive.google.com/file/d/1I2XyeA7EBS9nuh-0OyM2vTwq3JB_5Ybm/view?usp=sharing)

https://prtimes.jp/a/?f=d112276-13-3cec58e2848a7a9db44ddb247c7c865e.pdf

■主催・後援・協力

主催 ：一般社団法人渋谷駅前エリアマネジメント

後援 ：渋谷区

運営協力 ：Embedded Blue Inc.

〈一般社団法人渋谷駅前エリアマネジメント〉

渋谷駅前エリアマネジメントは、「遊び心で、渋谷を動かせ。」をコンセプトに、 工事中のにぎわい創出、渋谷の将来像の情報発信や駅前エリア一体でのイベント実施など 渋谷のまちの魅力を高め

る公益的な取組みを実施しています。

公式ホームページ：https://shibuyaplusfun.com/

公式インスタグラム: https://www.instagram.com/shibuya_plusfun/

〈運営・制作パートナー Embedded Blue Inc.〉

アートと社会を繋ぐプロジェクトデザインを得意とし、アーティスト支援・企業の文化芸術活動支

援や、パブリック空間でのアートプロジェクト企画を中心に事業を展開。IT・金融業界を経験したビ

ジネスサイドと、多様なスキルと創造性を有するクリエーターから構成されるチームで、アーティス

トと共創していく独自のスタイルでクリエーションから事業開発まで幅広く手がける。

事業内容：

・アーティストエージェント

・アートプロジェクト企画（企業の文化芸術活動支援事業・アートを通じた街づくり事業）

公式ホームページ：https://www.embeddedblue.com/

公式インスタグラム: https://www.instagram.com/embedded_blue_inc/

【本件に関するお問い合わせ】

一般社団法人渋谷駅前エリアマネジメント 事務局

メールアドレス： shibuyaplusfan.art@typeless.jp